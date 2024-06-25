    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    3 м/с, зап

    764мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.37eur94.08

    «Алые Паруса» в Петербурге: МОТ, «Тодес» и цирковые номера

    830
    обсудить

    В ночь с 28 на 29 июня 2024 года в Петербурге пройдет ежегодный праздник выпускников «Алые Паруса». Мероприятие, ставшее традиционным для летнего города, начнется на Дворцовой площади в 22:00 и продлится 2 часа 40 минут. Темой «Алых Парусов» в этом году стала семья.

    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Концертную программу будут вести Дмитрий Хрусталёв и Ида Галич. Хедлайнером вечера станет популярный российский рэп-исполнитель МОТ. В числе приглашенных артистов, выбранных по результатам рейтингов среди выпускников, — Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, IOWA, Алсу, ST и Amirchik. Также на сцене выступит Тося Чайкина, получившая в прошлом году самое большое количество зрительских симпатий. Выступления артистов будут сопровождаться танцевальными номерами балета «Тодес», цирковыми номерами и световыми спецэффектами.

    Кульминации праздник достигнет в 00:40, когда начнется водно-пиротехническое шоу, а в акваторию Невы войдет бриг «Россия» с алыми парусами, символизируя мечты и стремления выпускников.

    Напомним, что в ночь праздника в центре Петербурга будут действовать ограничения на движение транспорта, включая закрытие проезда по Дворцовому и Троицкому мостам, а также будет ограничена работа общепита в центре.

    6+

    Фото: Андрей Бок / «Фонтанка.ру»

    По теме

    Куда сходить бесплатноАлые паруса
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close