«Алые Паруса» в Петербурге: МОТ, «Тодес» и цирковые номера

В ночь с 28 на 29 июня 2024 года в Петербурге пройдет ежегодный праздник выпускников «Алые Паруса». Мероприятие, ставшее традиционным для летнего города, начнется на Дворцовой площади в 22:00 и продлится 2 часа 40 минут. Темой «Алых Парусов» в этом году стала семья.
Концертную программу будут вести Дмитрий Хрусталёв и Ида Галич. Хедлайнером вечера станет популярный российский рэп-исполнитель МОТ. В числе приглашенных артистов, выбранных по результатам рейтингов среди выпускников, — Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, IOWA, Алсу, ST и Amirchik. Также на сцене выступит Тося Чайкина, получившая в прошлом году самое большое количество зрительских симпатий. Выступления артистов будут сопровождаться танцевальными номерами балета «Тодес», цирковыми номерами и световыми спецэффектами.
Кульминации праздник достигнет в 00:40, когда начнется водно-пиротехническое шоу, а в акваторию Невы войдет бриг «Россия» с алыми парусами, символизируя мечты и стремления выпускников.
Напомним, что в ночь праздника в центре Петербурга будут действовать ограничения на движение транспорта, включая закрытие проезда по Дворцовому и Троицкому мостам, а также будет ограничена работа общепита в центре.
6+