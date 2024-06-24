Банкет отменяется. Рестораны в центре Петербурга останутся без посетителей во время «Алых парусов»

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Рестораны в центре Петербурга начали получать от властей уведомления о том, что на время проведения «Алых парусов» доступ к их заведениям будет ограничен. Территория праздничных перекрытий в этом году оказалась обширнее, чем раньше. Предприниматели, которые успели запланировать банкеты, вынуждены возвращать деньги и несут потери.



О том, что рестораны в центре Петербурга подвергнутся ограничениям с вечера 28 июня до утра 29 июня, «Фонтанке» рассказали предприниматели, получившие уведомления от администраций Центрального и Адмиралтейского районов.



«Доводим до вашего сведения, что в период проведения праздника с 16:00 28.06.2024 до 06:00 29.06.2024 будет прекращен доступ посетителей к предприятиям общественного питания, находящимся в зоне вводимых ограничений», — отмечается в письме, поступившем в адрес заведения общепита неподалеку от Эрмитажа (есть в распоряжение редакции). Ресторану возле площади Труда сообщили о прекращении доступа начиная с 22:00.



Сама зона перекрытия в документе не указана, однако, по информации «Фонтанки», в этом году ограничения будут более масштабными, чем в прошлые. Так, в 16:00 прекратится доступ транспорта и пешеходов на территорию, ограниченную набережными Невы и Мойки — до Гороховой улицы. К этому же сроку закроют Английскую набережную до Замятина переулка, после 20:00 — до улицы Труда. С 22:00 зона ограничений дотянется до Адмиралтейских верфей. Но при этом доступ к острову Новая Голландия сохранится.

Схему перекрытий запрещено распространять в целях безопасности, сообщили «Фонтанке» в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле, но подтвердили, что в этот раз зона «стала намного больше». Проход, будет ограничен не только в рестораны, но во все предприятия торговли и услуг. При этом сами заведения не будут закрывать — к ним просто нельзя будет пройти. И пока будет действовать режим ограничения, нельзя будет выйти. Вопрос о том, будут ли сделаны исключения для местных жителей, в ведомстве предложили переадресовать силовикам.



Собеседник в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщил «Фонтанке», что полиция не уполномочена принимать подобные решения.



В письмах, направленных в адрес ресторанов, администрации районов ссылаются на решение организационного комитета «Алых парусов» под председательством вице-губернатора Бориса Пиотровского. По словам информированного собеседника «Фонтанки», речь шла о том, чтобы по соображениям безопасности закрыть набережные для посторонних зрителей и пустить на праздник только выпускников, как происходило начиная с ковидного 2020 года. Именно это коллегиальное решение и будет исполнять полиция.



Бизнес, получивший уведомления, по-разному отреагировал на ограничения. Так, рестораны, которые не в первый раз попадают в закрытую зону во время «Алых парусов» и Нового года, уже смирились с неизбежностью. «Сотрудники заказы на банкеты не принимают на эти даты, потому что из года в год ограничивают и люди физически не могут попасть», — рассказал один из рестораторов. «Такое постоянно [случается], отменяем [банкеты]», — сообщила владелица другого заведения.

А вот для предприятий, которые впервые попали в зону ограничений, перекрытия стали неприятным сюрпризом. «Всё отменили, не дожидаясь письма, пришлось вернуть полностью задаток», — сообщил собственник нескольких ресторанов в Адмиралтейском районе. По его словам, это серьезно сказалось на бюджете — в день «Алых парусов» бизнес зарабатывал гораздо больше, чем в обычные дни.



В сеть «Теремок» начали поступать письма от администраций районов. «Адмиралтейский район прислал об ограничениях доступа к ресторану на пл. Труда с 22:00 28.06 до 06:00 29.06», — отметили в пресс-службе. В сети сообщили, что точка и так не работала в ночное время. В других локациях, близких к месту проведения «Алых парусов», ограничения могут перекрыть возможность ночных довозов продукции. «Для исключения перебоев мы пересмотрели время логистики в точки, расположенные в Центральном и Петроградском районах», — рассказали в «Теремке».



Некоторые рестораны, которые оказались в зоне перекрытия, планируют работать для тех, кто всё же сможет находиться там, несмотря на ограничения, — самих выпускников и местных жителей.

«В администрации Центрального района мы получили разъяснение, что ограничение работы предприятий общественного питания в течение праздника не предусмотрена — посетителей никто выгонять не будет», — рассказал «Фонтанке» Максим Жуков, основатель ресторанной группы ReCa и председатель комитета общественного питания субъектов МСП Санкт-Петербургского отделения «Деловой России».

Но бизнес опасается, что исполнители могут по-своему истолковать решение оргкомитета.



«В прошлом году была неразбериха: исполнительные органы государственной власти утверждали, что можно [работать], рядовые полицейские пытались закрывать объекты, и была неразбериха», — говорит один из участников рынка. «У меня в ковид когда-то была ситуация, что КППИТ разрешил мне банкет письменно, а администрация пришла и составила протокол», — рассказала владелица другого заведения. Нечто похожее происходило и в Новый год: вечером 31 декабря полиция попросила посетителей ресторанов в центре города покинуть заведения. https://www.fontanka.ru/2023/12/31/73086233/ Как выяснилось позже, задача была просто пройти через рамки и зайти снова. Но тогда бизнес заранее никто не предупреждал.



Владельцы магазинов, которые оказались в зоне перекрытия, пока не получали уведомлений об ограничении доступа. Исполнительный директор Союза малых предприятий Владимир Меньшиков не исключил, что ближе к мероприятию собственники объектов нестационарной торговли — киосков и лотков — получат просьбу районных властей убрать или закрыть свои точки. Во время ПМЭФ и других крупных мероприятий такие пожелания высказываются. Но конкретно по «Алым парусам» их пока не поступало, сказал он. Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

