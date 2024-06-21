Стали известны имена ведущих концерта для выпускников в ночь «Алых парусов»

Праздничный концерт в ночь «Алых парусов» для выпускников проведут Дмитрий Хрусталёв и Ида Галич. Хедлайнером программы станет МОТ. Об этом 21 июня сообщил «Пятый канал».

Концерт на Дворцовой площади начнется 28 июня в 22:00 и продлится 2 часа 40 минут. В 00:40 в акваторию Невы выйдет бриг «Россия» под алыми парусами.

«Фонтанка» рассказывала — в этом году на празднике выпускников будут петь Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, IOWA, Алсу, ST и Amirchik. Часть звезд отбирали по рейтингам среди выпускников. В состав артистов также вошла Тося Чайкина, которая в прошлом году получила максимальное количество зрительских симпатий.



Выход звезд и начало каждого блока будут сопровождаться танцевальными номерами в исполнении балета «Тодес» и цирковых артистов, световыми эффектами и графикой.



В ночь праздника в центре Петербурга временно будут введены ограничения на движение транспорта, включая закрытие проезда по Дворцовому и Троицкому мостам.