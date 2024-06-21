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    Астронавты в неисправном шаттле устраивают личную жизнь в комедии «Ты просто космос»

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    1 комментарий
    Фото: кадр из фильма
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    27 июня на экраны выходит комедийная мелодрама режиссера Кристиана Меркадо «Ты просто космос». В центре сюжета — два астронавта, которые, отправившись в многолетнюю исследовательскую экспедицию, терпят крушение. В своем неисправном шаттле, не имея надежды на спасение, они сближаются, но спорят о том, как лучше им провести оставшееся время: как друзьям или посягнуть на нечто большее.

    В главных ролях снялись Энтони Маки (известный по роли Сокола в фильмах киновселенной Марвел) и Зои Чао (игравшая в «Наследниках» и «Куда ты пропала, Бернадетт?»). Критики уже определили жанр фильма как «космический ромком» и назвали Чао и Маки «самой милой парой года».

    16+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

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