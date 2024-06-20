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    На бесплатном фестивале «ЭтоЭтно» в Петропавловской крепости выступят ДиДюЛя, Марко Маркович и Zventa Sventana

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    29 и 30 июня на территории Кронверкского пролива Петропавловской крепости пройдет шестой международный фестиваль этнической музыки «ЭтоЭтно». На сцене появятся гитарист-виртуоз ДиДюЛя, сербский трубач Марко Маркович и танцевальный проект Zventa Sventana. Вход на фестиваль свободный. 6+

    Фото: предоставлено организаторами
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    На «ЭтоЭтно» музыканты из разных стран под открытым небом продемонстрируют особенности своей музыкальной культуры, создав калейдоскоп мелодий, понятных слушателям разных поколений. В их выступлениях этнические мотивы соединятся с джазом, блюзом, рэпом и современной танцевальной музыкой.

    В этом году на фестивале новую концертную программу «Уникальное инструментальное шоу» представит гитарист-виртуоз и композитор ДиДюЛя. В его композициях китайская народная музыка пересекается со славянским задором и томным востоком.

    Во второй день мероприятия выступит балканский исполнитель Марко Маркович вместе со своим коллективом Big Brass Band. Музыканты посещают фестиваль уже второй год подряд. Они объединяют балканскую этническую музыку с современным звучанием.

    На сцене «ЭтоЭтно» также появятся певец грузинского происхождения и бывший участник «Фабрики звезд» Иракли, оперная певица из Китая Пэн ИньЛай, якутская певица Валентина Романова-Чыскыырай со своим проектом Саха Jazz, чье творчество представляет собой смесь джаза, рока и древних народных якутских песен, фолк-коллектив «Отава Е», известный своими «русскими частушками под драку» «Сумецкая», армянский секстет «Старик и Море» и другие.

    Еще перед зрителями фестиваля предстанет московский танцевальный проект Zventa Sventana. Он основан финалисткой проекта «Голос» Тиной Кузнецовой и экс-участником поп-группы «Гостей из будущего» Юрием Усачевым. Танцевальная команда переосмысляет фольклор и сплетает народные песни с электроникой и инди-попом.

    Международный фестиваль этнической музыки «ЭтоЭтно» проходит в Петербурге с 2019 года. Хедлайнерами первого «ЭтоЭтно» стали кинорежиссер Эмир Кустурица, выступивший там в роли музыканта со своей группой The No Smoking Orchestra, и Горан Брегович, знаменитый композитор и автор саундтреков к картинам Кустурицы.

    Кирилл Самунин

    Фото: предоставлено организаторами

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