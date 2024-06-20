На VK Fest выступят Дима Билан, Баста, Pompeya и другие

В парке 300-летия Петербурга 29 и 30 июня состоится VK Fest 2024. На трех сценах фестиваля — синей, белой и фиолетовой — выступят десятки артистов. Среди хедлайнеров — Дима Билан, Баста, Pompeya. 0+

Фото: архив «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Выступление Димы Билана состоится в первый день на синей сцене. К числу главных песен музыканта относятся «Невозможное возможно», «Про белые розы» и «Ты не моя пара». Компанию ему составит рэпер и шоумен Баста. В январе этого года он набрал самое большое количество ежемесячных слушателей на сервисе «Яндекс. Музыка», преодолев отметку в 9 млн прослушиваний. Среди его наиболее популярных композиций «Сансара», «В разные стороны» и «На заре» — кавер на песню группы «Альянс».



Еще один хедлайнер — российский коллектив Pompeya — выступит на фиолетовой сцене. Pompeya обрел известность после выхода клипа на песню «Chinese» EP в 2010 году и дебютной пластинки «Tropical» в мае 2011-го. В своем творчестве музыканты вдохновляются диско и фанком 70-х, инди- и поп-музыкой 80-х и 90-х.



В лайн-ап VK Fest также вошел коллектив 25/17 из Омска, совмещающий в своем творчестве элементы рок-музыки и хип-хопа, азербайджанский рэп-дуэт «Каспийский груз», лидер панк-группы «Инфекция» и автор песни «Лошадка» Найк Борзов, рэп-исполнитель MACAN, признанный в 2022 и 2023 годах артистом года по версии «VK Музыки», эпатажная поп-артистка INSTASAMKA, в прошлом году прогремевшая со своим хитом «За деньги да», и другие. Подробное расписание смотрите в паблике фестиваля.



Кроме музыки, посетители VK Fest смогут посоревноваться с искусственным интеллектом, создать собственную АЭС и поуправлять квадрокоптерами. В фестивале также примут участие косплееры: «Даэдрические Принцы» из мира Обливиона, персонажи постапокалипсиса Mad Max, команда Cyberpunk 2077 и другие проведут зрителей по тематическим локациям.



Любители видеоигр и автогонок смогут развлечься в специальных зонах компьютеров и драйва. Для первых будет организована интерактивная выставка ретроконсолей и компьютеров и кибертурниры в виртуальной реальности. Для вторых — профессиональные автосимуляторы.



Для тех, что захочет отвлечься от поп-музыки и развлекательных стендов, Эрмитаж подготовит квест по мотивам приключений барона Мюнхгаузена, чья выставка сейчас проходит в Манеже Малого Эрмитажа.

Музей также организует мастер-классы, лекции и другие творческие активности, посвященные теме Вселенной и космоса и самым ожидаемым выставкам 2024 года.



Ценители танцев и искусства устроят полномасштабный танцевальный баттл для всех возрастов, мастер-класс по каллиграфии, ковровой вышивке, созданию керамики и т. д. А если вы до сих пор не нашли того, кто составил бы вам компанию на VK Fest 2024, то сделать это вы сможете прямо на площадке — в «Месте неслучайных встреч».