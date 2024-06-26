VIP-банкет за полмиллиона или в толпе и без салюта. Как посмотреть «Алые Паруса» в 2024 году, если вы не выпускник и не миллионер

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Праздник «Алые Паруса», который состоится в ночь с 28 на 29 июня, привлечет в Петербург рекордное число туристов. Несмотря на то, что вживую посмотреть шоу смогут только выпускники, гости стремятся приехать в Северную столицу в эти даты. «Фонтанка» узнала, сколько стоит ужин в ресторанах, которым повезло не оказаться в зоне раннего перекрытия. И как приобщиться к действу, если вы не выпускник, не миллионер и не владелец квартиры с видом на Неву.



В этом году доступ к набережным, с которых можно следить за движением брига «Россия», снова закроют для всех, кроме самих выпускников. Официально власти города не публиковали схему ограничений, но подтвердили, что запретная зона оказалась обширнее, чем раньше. Перекроют и акваторию — причем не только в саму ночь «Алых Парусов», но и во время генеральной репетиции накануне. В такой ситуации у туристов, да и горожан, которые хотят приобщиться к атмосфере праздника, остается несколько вариантов.

Из ресторана



Забронировать столик в видовом ресторане — самый надежный, но и самый дорогой способ. К примеру, в ресторане La Vue в здании отеля «Санкт-Петербург» бронь столика обойдется от 52 до 65 тысяч рублей на гостя — в зависимости от расположения стола относительно панорамных окон. В меню, которое предложат на эту сумму, шу с белыми грибами и пьемонтским трюфелем, осьминог-гриль с соусом ромеско и с мармеладом из сычуанского перца, эклер с пате из лангустинов, курильский гребешок конфи с пармантье из пряного авокадо Хасс с паем из пастернака и другие изыски.



Ресторан Veter, который находится на носу парусника «Летучий Голландец», пришвартованного на Мытнинской набережной, просит для бронирования депозит в 50 тысяч рублей. За эту сумму предлагают на выбор три варианта сета — рыбный, мясной и детский. Сбор гостей в 20:00, потом доступ к набережной перекроют для проезда и прохода пешеходов.

Видовой ресторан «Магадан», который также находится в «Летучем Голландце», в ночь «Алых Парусов» предлагает «изысканный ужин в формате сетов», также на борту будет живая музыка, шоу-программа и dj-сет. Цены на сайте не указаны, по телефону сообщили, что в данный момент мест нет, но можно записаться в лист ожидания. Стоимость брони составит от 35 до 75 тысяч рублей на человека в зависимости от места столика. В эту сумму входит один из сетов меню. Подойти ближе нельзя, иначе есть риск испортить вид гостям, которые больше заплатили за свои места. Общей палубы тоже нет. «Есть понтон на воде, но там очень большие депозиты — по 500 тысяч входные билеты, поэтому запрещаем выходить — где купили, там сидите», — пояснили в заведении.



Также можно купить билет на теплоход Volga-Volga от группы Ginza. Сам билет в ночь «Алых Парусов» обойдется в 35 тысяч рублей. Но еда и напитки в эту сумму не входят. Стоимость основных блюд — от 990 до 5 590 рублей. Бокала вина — от 600 до 2 000 рублей. Также гостей ждет шоу-программа. Правда, и тут есть нюанс. Как сообщили в отделе бронирования, из-за закрытия навигации теплоход никуда не поплывет, а будет пришвартован на Петровской набережной. Но места для праздничного банкета предлагаются по правому борту, откуда будет открываться вид на воду.



Репетиция

Туроператоры предлагают гостям города посетить не сам праздник «Алые Паруса», а его репетицию в ночь с 27 на 28 июня. «Все будет точь-в-точь как на празднике, только без фейерверка, — комментируют в «Интуристе». — Репетиция происходит с подсветкой, под музыку, поэтому можно спокойно расположиться на набережной, любоваться красивым зрелищем и делать классные фотографии. В последние годы такой вариант привлекает очень многих туристов, так как это тоже яркое впечатление». Группам заранее проводят тематическую экскурсию, показывая наиболее выгодные точки для просмотра. «Наблюдать за грандиозным шоу «Алые Паруса» можно с разных точек, например с Адмиралтейской и Университетской набережных, набережной Кутузова, откуда будет виден и проход парусника», — отмечают в «Интуристе». Но места, конечно же, нужно будет занимать заранее.



«В этом году акватория Невы во время репетиции тоже будет закрыта, поэтому на набережные привозим», — рассказала исполнительный директор «Тари-Тур» Оксана Лебедева. Туристы, которые забронировали проживание в гостиницах с видами на набережную (например отель «Санкт-Петербург») смогут смотреть на шоу из своих окон. А вот банкеты с видом на «Алые Паруса» туроператор не предлагает. «50 тысяч рублей — это очень дорогая опция, стоимость всего тура может быть меньше», — отмечает Оксана Лебедева.



С воды — но издалека

В интернете можно найти предложения круизов на дату «Алых Парусов», но, к примеру, при попытке сделать бронь на сайте Neva trip всплывает предупреждение, что насладиться праздником с воды во время теплоходных прогулок не получится из-за ограничений.

Судоходные компании на празднике работать не будут, подтвердил «Фонтанке» директор «Нева Тревел» Юрий Набатов. «Акватория перекрыта от «Красина» до Большеохтинского моста и по Малой Неве до моста Бетанкура, фактически с воды можно встать за Бетанкура или «Красина» и что-то издалека увидеть, но полноценно с воды посмотреть в этом году возможности не предоставляется. Стоянка у причалов флота тоже запрещена», — сообщил он.



Гости города самостоятельно арендуют частные лодки, готовые устроить водную прогулку в праздничную ночь, даже если смотреть придется с большого расстояния, рассказывает совладелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы. «Все равно ощущение праздника есть», — отмечает он.

Онлайн и по телевизору

Посмотреть шоу и праздничный фейерверк можно также с экрана телевизора или ноутбука, здесь точно будут лучшие виды. Трансляция Пятого канала начнется в 22:00, помимо самого судна под алыми парусами здесь покажут праздничный концерт. Также наблюдать за движением брига «Россия» можно с супервидовых веб-камер, установленных на Адмиралтействе на Петровской набережной. Например, здесь.

Билеты с рук и экскурсии на крыши — не рекомендуем

В интернете, как и в прошлые годы, можно найти предложения посмотреть «Алые Паруса» с крыши. Цена вопроса — несколько тысяч рублей, но гарантий на случай, если нелегальному веселью помешает полиция, никто не дает. Да и идеальный обзор не гарантирован. При этом организаторы активно берут предоплату. Так что, если не хотите нарваться на мошенников или просто испортить себе праздник долгим ожиданием ради отблеска салюта, этот вариант не рекомендуем.



Билет с рук брать тоже не советуем. Даже если продавать его будет не мошенник, воспользоваться им не удастся — они именные, и для прохода на территорию праздника попросят предъявить паспорт.



Туристы все равно поедут

По словам участников туристического рынка, в даты проведения «Алых Парусов» спрос на поездки в Петербург заметно вырос. Так, по данным Hotel Advisors, специализирующейся на гостиничной рыночной аналитике и управлении доходом, средняя загрузка отелей на ночь с пятницы на субботу составила 91,6%. «В прошлом году праздник проходил с 24 на 25 июня, с субботы на воскресенье, загрузка итого составила 90,4%», — отмечает Сергей Данильченко, руководитель Hotel Advisors.

«Небывалый спрос на Петербург [в даты «Алых Парусов»] схож с ПМЭФ», — комментирует Юнис Теймурханлы. По его словам, загрузка отелей Северной столицы близка к 100%, а цены за счет этого на 15–20% выше обычных летних выходных. Но, по мнению предпринимателя, все дело в пересечении трех мероприятий — параллельно с «Алыми Парусами» в городе проходят Петербургский международный юридический форум и VK Fest. «Но «Алые Паруса» из трех мероприятий — номер один», — подчеркивает он.



Рост числа бронирований заметил и сервис Ostrovok. Как рассказали в пресс-службе, показатель в даты «Алых Парусов» на 20% выше по сравнению с датами праздника выпускников прошлого года. Число бронирований иностранных гостей выросло на 36% относительно прошлого года. Чаще других номера в отелях резервируют путешественники из Китая, ОАЭ и Турции.

Спрос на специальные экскурсионные туры на «Алые Паруса» вырос на 32% к позапрошлому году, рассказали в «Интуристе» (в прошлом году туроператор такой продукт не предлагал). Обычные туры в Петербург (отдых в отеле без экскурсий) на даты праздника выпускников оказались на 10% более востребованы, чем год назад, отметили в пресс-службе туроператора.



В «Тари-Тур» наблюдают рост спроса по сравнению с другими датами, но для компании это не неожиданность, поскольку под это заранее бронируются квоты в отелях и музеях. «В среднем на 30% рост по сравнению с обычными датами, по детским группам — скачок на 50%», — комментирует Оксана Лебедева.



Чтобы гости города не остались разочарованы из-за ограничений, имеет смысл расширить границы праздника, считают участники туристического рынка. «Например, в прошлом году парусник заходил в акваторию чуть раньше и с парусами стоял у Петропавловской крепости. Если он не будет уходить сразу и люди смогут на него полюбоваться [после «Алых Парусов»], мы увеличим интерес туристов», — отмечает Оксана Лебедева.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

