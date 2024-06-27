Анджей Бубень исследует природу чеховского юмора в Театре им. Ленсовета

29 и 30 июня в Театре им. Ленсовета пройдут премьерные показы спектакля Анджея Бубеня «Чехов. Хочется жить!», созданного на основе юмористических рассказов А.П. Чехова. Это уже вторая работа режиссера в стенах Театра им. Ленсовета. До этого им был создан моноспекталкь Лауры Пицхелаури «В лучах».
О замысле спектакля Анджей Бубень рассказывает следующее: «Сегодня разгадать тайну уникального чеховского юмора ничуть не проще, чем открыть неизвестные законы квантовой механики и попытаться постичь устройство Вселенной... Жесткий, бескомпромиссный, а порой и абсолютно беспощадный диагноз, поставленный Чеховым обществу, всегда глубоко пронизан тончайшим чеховским юмором и наполнен беззаветной любовью и состраданием к Человеку. В современном стремительном мире именно Чехов позволяет нам взглянуть на обыденную жизнь с необычного ракурса, увидеть себя смешными и до боли — настоящими. "...Тогда человек станет лучше, когда покажете ему, каков он есть..." Чехов щедро дарит нам свое бесценное умение — смеяться над собой и ощущать полноту жизни в каждом её мгновении. Тексты Антона Павловича Чехова жизненно необходимы нам как лекарство от беспомощности, безнадёжности и безысходности. Взгляд на самих себя через призму чеховского юмора помогает сопротивляться глупости, грубости и душевному мраку. Именно поэтому мы начали работу над спектаклем. Он позволит зрителю вступить в откровенный и искренний диалог с Автором и поговорить о самих себе: о своих мечтах и страхах, комплексах и достоинствах, грустных и смешных судьбах, ничтожности и величии Человека и о бесконечной надежде на счастье, живущей в сердце каждого из нас».
В спектакле заняты: Олег Андреев, Анастасия Дюкова, Евгения Евстигнеева, Александр Кудренко, Виталий Куликов, Антон Падерин, Лаура Пицхелаури и Олег Фёдоров.
16+
Арина Хек