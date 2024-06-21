В кино покажут криминальный триллер от создателя «Доктора Кто», «Песочного человека» и «Темных начал»

27 июня в прокат выходит криминальный боевик британского режиссера Джейми Чайлдса «Драйвер». В центре сюжета — бывший военный, а также чемпион по мотокроссу Джек. Главная забота в жизни героя — помощь своему младшему брату. Чтобы обеспечить его, Джек берётся переправить ценный контрабандный груз. Однако миссия идёт наперекосяк, и поняв, что гонорар ему не светит, перевозчик забирает сам товар. Вернувшись домой, Джек обнаруживает, что его брат похищен. Ему приходится вновь оседлать железного скакуна и отправиться на выручку брата — даже если это сулит схватку с безжалостной бандой.
Джека в фильме играет Оливер Джексон-Коэн, звезда «Призрака дома на холме». В других ролях — Рори МакКанн (Пёс в «Игре Престолов»), Джо Блейкмор («Захваченный рейс») и другие. Режиссёр Джейми Чайлдс ранее работал над сериалами «Доктор Кто», «Песочный человек» и «Темные начала». Он же написал и сценарий боевика.
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Матвей Пирогов