«Будет много глубинной русской красоты»: театрализованное дефиле «Ассоциации» в Царском Селе посвятят Пушкину

30 июня в Екатерининском парке вновь пройдет театрализованное шоу-дефиле «Ассоциации», которое — как и многое в этом году — посвящено 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Тема шоу — «Пушкин. Вечная классика».
Постановщик — известный режиссер Виктор Крамер. По словам директора музея-заповедника «Царское Село» Ольги Таратыновой, «будет много глубинной русской красоты». К постоянным участникам — петербургским модельерам Татьяне Парфеновой, Лилии Киселенко, Стасу Лопаткину — присоединятся Владимир Бухинник и дизайнер концептуального бренда одежды русского Севера Саша Гапанович. Как всегда, каждый дизайнер покажет свою коллекцию трижды, завершающим аккордом станет общее дефиле в парке.
Также в павильоне «Вечерний зал» посетители увидят шляпки известного дизайнера головных уборов Анны Михайловой.
Ранее темами «Ассоциаций» становились «Барокко», «Игра в античность», «Готика: новые смыслы», «Власть красоты. Императорская мода», «Восточный ветер» и другие. Среди постановщиков прошлых лет — известные театральные режиссеры Виктор Крамер, Василий Бархатов, Игорь Коняев, Юрий Александров. Шоу-дефиле проходит с 2009 года, в 2020 и 2021 годах не проводилось из-за пандемии.
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