Кевин Костнер покоряет Дикий Запад в своей новой киносаге

27 июня на экраны выходит вестерн «Горизонты»: Часть 1». Как видно из названия, это лишь начало саги, которая предположительно развернется на протяжении четырех фильмов. Режиссером, продюсером и соавтором сценария стал Кевин Костнер («Робин Гуд: Принц воров», «Водный мир»). Создавать сценарий он начал ещё в 1988 году, «Горизонты» — его любимое детище, ради которого он даже оставил съемки в популярном сериале «Йеллоустоун» и заложил 10 акров собственной земли у побережья океана в Санта-Барбаре, а также внёс в стомиллионный бюджет фильма 24 миллиона долларов из собственных средств.

С вестернами ему не привыкать иметь дело: в 1991-м Костнер получил два «Оскара» за «Танцующего с волками», где он выступил и как режиссер, и как исполнитель главной роли. Сыграл Костнер и в «Горизонтах», но здесь он — лишь один из многих персонажей эпичной хроники освоения фронтира. Сюжет охватит период с 1859-го по 1865 год и последует за множеством семейств переселенцев на Дикий Запад, которым придётся преодолевать тяготы пути, непогоду, нападения бандитов и апачей на пути к Тихому океану и к лучшей жизни. В прочих ролях в фильме снялись: Сэм Уортингтон («Аватар»), Сиенна Миллер («Снайпер»), Дженна Мэлоун («Донни Дарко»), Дэнни Хьюстон («Дитя человеческое») и другие.

