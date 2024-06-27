Китай впервые за 21 год отправил двух панд в США. Бамбуковые медведи — символ дипломатического сотрудничества

Две панды Юнь Чуань и Синь Бао покинули провинцию Сычуань и отправились в зоопарк Сан-Диего в США. Об этом 27 июня сообщает CNN, предполагая, что это может указывать на новый виток дипломатических отношений между странами.

Это первый случай с 2003 года, когда Китай решил отправить бамбуковых медведей в Штаты. Вместе с животными поедут и китайские специалисты, которые проведут с ними около трех месяцев, помогая адаптироваться к новым условиям, сообщает China Daily. Чтобы обеспечить здоровье и безопасность панд, их сопровождающие приготовили блюда из свежего бамбука, побегов бамбука, фруктов, овощей и специально приготовленного кукурузного хлеба, известного как «воту».

Панды покажутся публике лишь через несколько недель, когда акклиматизируются и как только ветеринарные команды подтвердят, что они готовы встретиться со своими взволнованными американскими поклонниками. Зоопарк заранее сообщит дату их «дебюта».



Большие панды давно стали символом дипломатического сотрудничества. Китай сдает бамбуковых медведей в аренду с 1980-х годов в знак дружбы между странами. Однако 8 ноября 2023 года стало известно, что спустя 23 года панды, которых КНР подарила США, возвратятся на родину. После этого Китай также решил забрать панд у Великобритании, Японии и Франции.



Отношения между Китаем и США начали налаживаться после встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско осенью 2023 года. Тогда китайский лидер предложил отправить США новых панд «как посланников дружбы».

Начиная с 1984 года зарубежные государства могут арендовать больших панд у Китая на десять лет, заплатив стране от 250 тыс. до 1 млн долларов за каждую пару особей, такую традицию называют панда-дипломатией.



В России тоже живут панды из Китая — самца Жуи и самку Диндин передали Московскому зоопарку в 2019 году в честь 70-летия установления дипломатических отношений между РФ и Поднебесной. В августе этого года впервые в истории России на свет появился детеныш большой панды.

