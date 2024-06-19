Завтрак панды в трёх вариантах. Сравните, как жуют Катюша, Диндин и Жуи

Катюша и ее родители Диндин и Жуи завтракают одинаковым бамбуком, но в разной подаче. Сравнить жующих панд предлагает 19 июня директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем телеграм-канале.
директор Московского зоопарка Светлана Акулова
Пищу панды принимают сидя, а Катюше ещё и важно быть повыше. Самый толстый кусок бамбука, конечно, у Жуи. Малышка пока предпочитает листья и тонкие ветки.
Катюша появилась на свет в Москве в августе 2023 года. Это был первый случай рождения потомства большой панды в России. Через три-четыре года Катюша, скорее всего, уедет в Китай: все панды в мире являются национальным символом и достоянием этой страны.