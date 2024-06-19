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    Завтрак панды в трёх вариантах. Сравните, как жуют Катюша, Диндин и Жуи

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    Катюша и ее родители Диндин и Жуи завтракают одинаковым бамбуком, но в разной подаче. Сравнить жующих панд предлагает 19 июня директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем телеграм-канале.

    директор Московского зоопарка Светлана Акулова

    Пищу панды принимают сидя, а Катюше ещё и важно быть повыше. Самый толстый кусок бамбука, конечно, у Жуи. Малышка пока предпочитает листья и тонкие ветки.

    Катюша появилась на свет в Москве в августе 2023 года. Это был первый случай рождения потомства большой панды в России. Через три-четыре года Катюша, скорее всего, уедет в Китай: все панды в мире являются национальным символом и достоянием этой страны.

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