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    Дипломатия символов. Китай забирает больших панд из США

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    Спустя 23 года панды из Смитсоновского национального зоопарка в Вашингтоне возвращаются на родину в Китай. Об этом сообщает телеканал CBS 8 ноября. Официальная причина — окончание сроков соглашения, но не все так просто.

    Большие панды Мэй Сян и Тянь Тянь переехали из Поднебесной в США в 2000 году в рамках программы по исследованиям и разведению. Панды должны были остаться в Вашингтоне на 10 лет, но соглашение несколько раз продлевали. За это время Мэй Сян родила семь детенышей: трое умерли, не достигнув совершеннолетия, а еще трое уже возвращены в Китай — по соглашению детенышей панд возвращают к 4-летнему возрасту. В 2020 году у пары родился малыш Сяо Ци Цзи. Теперь на родину возвращается все семейство.

    Как сообщает телеканал, панд на грузовиках доставят в аэропорт Даллес, затем пересадят на самолет «FedEx Panda Express». После этого в США останутся только четыре гигантские панды, которые участвовали в программе: Лунь Лунь и Ян Ян, которые живут в Атланте, и двое их детенышей. Это семейство тоже планируют вернуть в Китай в 2024 году.

    Китай сдает панд в аренду с 1980-х годов. Таким образом Поднебесная планировала укреплять дипломатические отношения с другими странами. Возвращение панд из США в Китай совпадает с завершением срока аренды, однако у происходящего есть более веская причина, заявил заведующий сектором экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Сергей Луконин «Коммерсанту». Он считает, что это «щелчок по носу» и дипломатия символов, показывающая неуважение по отношению к стране.

    В декабре Китай также заберет панд у Великобритании. До этого бамбуковых медведей вывезли из Японии и Франции.

    В России тоже живут панды из Китая — самца Жуи и самку Диндин передали Московскому зоопарку в 2019 году в честь 70-летия установления дипломатических отношений между РФ и Поднебесной. В августе этого года впервые в истории России на свет появился детеныш большой панды. Самке пока не дали имя.

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