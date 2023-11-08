Дипломатия символов. Китай забирает больших панд из США

Спустя 23 года панды из Смитсоновского национального зоопарка в Вашингтоне возвращаются на родину в Китай. Об этом сообщает телеканал CBS 8 ноября. Официальная причина — окончание сроков соглашения, но не все так просто.



Большие панды Мэй Сян и Тянь Тянь переехали из Поднебесной в США в 2000 году в рамках программы по исследованиям и разведению. Панды должны были остаться в Вашингтоне на 10 лет, но соглашение несколько раз продлевали. За это время Мэй Сян родила семь детенышей: трое умерли, не достигнув совершеннолетия, а еще трое уже возвращены в Китай — по соглашению детенышей панд возвращают к 4-летнему возрасту. В 2020 году у пары родился малыш Сяо Ци Цзи. Теперь на родину возвращается все семейство.