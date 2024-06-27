RT: погибших при сходе вагонов в Коми уже трое. Сложности есть с вагоном в ручье

Число погибших в результате ЧП с поездом в Коми выросло до трёх, сообщает 27 июня RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Самые сложные работы — в ручье Черном, куда упал один из вагонов. Сначала под завалами нашли одного погибшего, а потом и второго — но его оказалось сложно вытащить из-за отсутствия крупной техники. Об этом ТАСС сообщил замначальника ГАУ «СПАС-Коми» регионального комитета ГО и ЧС Сергей Тиранов. Вагон частично лежит в ручье, где сейчас из-за половодья сильный поток, даже с водоворотом, и нет возможности подобраться, поэтому приходится выпиливать окна и двери.

«Вторая рука там торчит, они еще долго будут выпиливать, у нас пока нет крана, который бы смог поднять весь вагон», — отметил Тиранов.



Также он рассказывал о поисках 16-летней девочки, которая была в этом вагоне.



«А где она, унесло ее течением, в воду она упала, там течение сильное, поиски будут продолжаться до последнего», — добавил Тиранов.

