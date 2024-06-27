В Кремле прокомментировали высказывания Рамзана Кадырова о родственниках террористов

Слова главы Чечни Рамзана Кадырова, призвавшего родителей следить за своими детьми на фоне терактов в Дагестане и пригрозившего кровной местью родственникам боевиков, относятся лишь к тем, кто попустительствует терроризму. Об этом заявил 27 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его мнению, предостережения Кадырова обращены лишь к тем, кто прямо или косвенно вовлечены в организацию или планирование террористической деятельности. Также, по словам Пескова, ни у кого не должно быть сомнений в том, что борьбу с терроризмом нужно вести непримиримо и максимально жестко.