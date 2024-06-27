В Кремле прокомментировали высказывания Рамзана Кадырова о родственниках террористов

Слова главы Чечни Рамзана Кадырова, призвавшего родителей следить за своими детьми на фоне терактов в Дагестане и пригрозившего кровной местью родственникам боевиков, относятся лишь к тем, кто попустительствует терроризму. Об этом заявил 27 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его мнению, предостережения Кадырова обращены лишь к тем, кто прямо или косвенно вовлечены в организацию или планирование террористической деятельности. Также, по словам Пескова, ни у кого не должно быть сомнений в том, что борьбу с терроризмом нужно вести непримиримо и максимально жестко.
Видео выступления Рамзана Кадырова на совещании с главами силовых ведомств республики появилось в его телеграм-канале 25 июня — после терактов в Махачкале и Дербенте, в которых погиб 21 человек, в том числе 16 сотрудников правоохранительных органов, 45 человек пострадали.
Кадыров на чеченском языке заявляет, что если на терроризм «есть малейшие подозрения», то нужно «наказывать род», а «род должен знать, что они несут ответственность полную» (цитата по «Коммерсантъ»).
Также глава республики предлагает «отцу, которому нет дела до своих детей или который с ними не справляется», сообщать об этом властям — тогда его род не понесет ответственности. Если же отец так не поступил, а его сын посягнул на жизнь другого человека, отец «лишится головы».