    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 21

    2 м/с, зап

    762мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd87.81eur94.11

    В Кремле прокомментировали высказывания Рамзана Кадырова о родственниках террористов

    2189
    6 комментариев

    Слова главы Чечни Рамзана Кадырова, призвавшего родителей следить за своими детьми на фоне терактов в Дагестане и пригрозившего кровной местью родственникам боевиков, относятся лишь к тем, кто попустительствует терроризму. Об этом заявил 27 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его мнению, предостережения Кадырова обращены лишь к тем, кто прямо или косвенно вовлечены в организацию или планирование террористической деятельности. Также, по словам Пескова, ни у кого не должно быть сомнений в том, что борьбу с терроризмом нужно вести непримиримо и максимально жестко.

    Видео выступления Рамзана Кадырова на совещании с главами силовых ведомств республики появилось в его телеграм-канале 25 июня — после терактов в Махачкале и Дербенте, в которых погиб 21 человек, в том числе 16 сотрудников правоохранительных органов, 45 человек пострадали.

    Кадыров на чеченском языке заявляет, что если на терроризм «есть малейшие подозрения», то нужно «наказывать род», а «род должен знать, что они несут ответственность полную» (цитата по «Коммерсантъ»).

    Также глава республики предлагает «отцу, которому нет дела до своих детей или который с ними не справляется», сообщать об этом властям — тогда его род не понесет ответственности. Если же отец так не поступил, а его сын посягнул на жизнь другого человека, отец «лишится головы».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КадыровПесковКремльКровная местьТерроризм
    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close