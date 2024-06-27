Полиция задержала петербуржцев по подозрению в серии интернет-мошенничеств

Сотрудники полиции задержали двух петербуржцев, подозреваемых в 8 случаях интернет-мошенничеств. Сумма ущерба достигает почти 500 тыс. рублей. Об этом сообщили в четверг, 27 июня, в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



По данным полиции, мужчины 33 и 34 лет публиковали объявления о продаже бытовок и морских контейнеров и убеждали покупателей сразу оплачивать товары. Как итог — злоумышленники получали деньги и блокировали номера покупателей.