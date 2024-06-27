Полиция задержала петербуржцев по подозрению в серии интернет-мошенничеств

Сотрудники полиции задержали двух петербуржцев, подозреваемых в 8 случаях интернет-мошенничеств. Сумма ущерба достигает почти 500 тыс. рублей. Об этом сообщили в четверг, 27 июня, в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
По данным полиции, мужчины 33 и 34 лет публиковали объявления о продаже бытовок и морских контейнеров и убеждали покупателей сразу оплачивать товары. Как итог — злоумышленники получали деньги и блокировали номера покупателей.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Всего за период с марта 2023 года по январь 2024 года подозреваемые обманули 8 петербуржцев. По данным правоохранителей, общая сумма ущерба составляет 499 725 рублей. В результате этого сотрудники полиции возбудили уголовные дела по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), максимальное наказание по которой — до 10 лет лишения свободы. Расследование случаев мошенничества продолжит ГСУ ГУ МВД России.
В мае стало известно, что петербурженка потеряла квартиру и 10 миллионов, вложившись в акции мошенников. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.