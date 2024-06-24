Визовый центр Испании в Петербурге изменил правила подачи документов. Встать в живую очередь не получится

Визовый центр Испании в Петербурге перестал принимать заявителей в порядке живой очереди. Об этом рассказала «Фонтанке» читательница Александра. По ее словам, такое объявление утром 24 июня появилось на дверях организации на Литейном проспекте, 26. В нем говорится, что прием временно приостановлен по техническим причинам.
«Причины, по словам сотрудников, дефицит кадров», — сообщает Александра. По ее словам, часть заявителей заняли очередь еще накануне вечером, и объявление, появившееся в 9 утра, стало неприятным сюрпризом. «Мы стоим в очереди с 18:00 вечера 23.06. И нас не принимают», — отметила она.
По словам читательницы, доступных окон для записи через сайт визового центра сейчас нет.
На официальном сайте визового центра уведомления об изменении режима работы нет. «Фонтанка» направила запрос организации.