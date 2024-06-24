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    Визовый центр Испании в Петербурге изменил правила подачи документов. Встать в живую очередь не получится

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    Визовый центр Испании в Петербурге перестал принимать заявителей в порядке живой очереди. Об этом рассказала «Фонтанке» читательница Александра. По ее словам, такое объявление утром 24 июня появилось на дверях организации на Литейном проспекте, 26. В нем говорится, что прием временно приостановлен по техническим причинам.

    Фото: читательница «Фонтанки» Александра
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    «Причины, по словам сотрудников, дефицит кадров», — сообщает Александра. По ее словам, часть заявителей заняли очередь еще накануне вечером, и объявление, появившееся в 9 утра, стало неприятным сюрпризом. «Мы стоим в очереди с 18:00 вечера 23.06. И нас не принимают», — отметила она.

    По словам читательницы, доступных окон для записи через сайт визового центра сейчас нет.

    На официальном сайте визового центра уведомления об изменении режима работы нет. «Фонтанка» направила запрос организации.

    Фото: читательница «Фонтанки» Александра

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