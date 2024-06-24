Появился список 15 погибших полицейских в результате терактов в Дагестане

В результате терактов в Дагестане погибло 15 полицейских. Сотрудники правоохранительных органов пытались остановить боевиков и защитить местных жителей ценой собственной жизни. Список тех, кто отдал свою жизнь, выполняя служебный долг, опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.





Вечером 23 июня в Дербенте и Махачкале погибли:



1. Старший полицейский ОВО УФСНГ РФ по РД прапорщик полиции Рамазан Атциев



2. Начальник ОМВД России по городу Дагестанские Огни подполковник полиции Мавлудин Хидирнабиев



3. Полицейский Полка ППСП УМВД России по городу Махачкале сержант полиции Султан Джаруллаев



4. Инспектор полка ДПС ГИБДД МВД по РД (по обслуживанию города Махачкала) лейтенант полиции Магомед Магомедов



5. Оперуполномоченный ОУР ОМВД России по городу Дербенту капитан полиции Сейфелмелук Гаджиалиев



6. Заместитель командира взвода ОБ ППСП ОМВД России по городу Дербенту старший лейтенант полиции Эйнар Исмаилов



7. Дознаватель ОД ОМВД России по городу Дербенту младший лейтенант полиции Тамерлан Гасанбеков



8. Инспектор полка ДПС ГИБДД МВД по РД сержант полиции Магомедрасул Мамаев



9. Инспектор полка ДПС ГИБДД МВД по РД сержант полиции Хабиб Алиев



10. Инспектор полка ДПС ГИБДД МВД по РД лейтенант полиции Ахмед Казимагомедов



11. Инспектор полка ДПС ГИБДД МВД по РД младший лейтенант полиции Мугудин Бутаев



12. Заместитель командира взвода Полка ППСП УМВД России по городу Махачкале старший лейтенант полиции Тамирлан Ибрагимов



13. Полицейский СР ОБ ППСП ОМВД России по городу Дербенту старший сержант полиции Марат Алиев



14. Полицейский-водитель Полка ППСП УМВД России по городу Махачкале сержант полиции Джалил Гебеков



15. Специалист ВОГ МВД РФ в РД (УМВД России по Тюменской области) лейтенант полиции Виталий Мезенцев



Напомним, около 18 часов 23 июня неизвестные в черном обстреляли синагогу и церковь в Дербенте, а в Махачкале были совершены нападения на церковь, синагогу и пост ДПС. В селе Сергокала обстреляли машину с полицейскими. Погибли также четверо мирных жителя. Боевики убили охранника церкви в Махачкале и 66-летнего священника храма в Дербенте. «Фонтанка» публиковала видео из церкви и из сожженной синагоги. К 23 часам в Дагестане завершилась активная фаза контртеррористической операции. Шесть боевиков ликвидировали.



Известно, что среди нападавших силовики опознали родственников главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. В террористических актах приняли участие сыновья и племянник Омарова. Самого главу района задержали. Он якобы знал, что его сыновья Осман и Адиль были сторонниками террористической организации, и покрывал их.