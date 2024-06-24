RT: глава Сергокалинского района Дагестана покрывал сыновей

Источник RT 24 июня рассказал, что глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров якобы знал, что его сыновья Осман и Адиль были сторонниками террористической «Аль-Каиды»*, и покрывал их, не сообщая в ФСБ. Об этом пишет телеграм-канал RT.



Кроме того, источник утверждает, что на связь с террористами проверяют и местного имама. Оперативники предполагают, что база ячейки ваххабитов могла располагаться именно в мечети села Сергокала.



Магомед Омаров, напомним, задержан и исключен из местного отделения партии «Единая Россия» за дискредитирующие действия. По данным СМИ, в террористическом нападении участвовали и были ликвидированы два его сына и племянник.

