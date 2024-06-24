RT: глава Сергокалинского района Дагестана покрывал сыновей

Источник RT 24 июня рассказал, что глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров якобы знал, что его сыновья Осман и Адиль были сторонниками террористической «Аль-Каиды»*, и покрывал их, не сообщая в ФСБ. Об этом пишет телеграм-канал RT.
Кроме того, источник утверждает, что на связь с террористами проверяют и местного имама. Оперативники предполагают, что база ячейки ваххабитов могла располагаться именно в мечети села Сергокала.
Магомед Омаров, напомним, задержан и исключен из местного отделения партии «Единая Россия» за дискредитирующие действия. По данным СМИ, в террористическом нападении участвовали и были ликвидированы два его сына и племянник.
По информации СК, всего в ходе пресечения преступных действий в Дагестане ликвидированы пять человек, причастных к преступлениям, их личности установлены.
Напомним, вечером 23 июня неизвестные в черном обстреляли синагогу и церковь в Дербенте, а в Махачкале были совершены нападения на церковь, синагогу и пост ДПС. В селе Сергокала обстреляли машину с полицейскими. Погибли 15 полицейских и четверо гражданских лиц. В частности, боевики убили охранника церкви в Махачкале и 66-летнего священника храма в Дербенте. 24, 25 и 26 июня объявлены в республике днями траура. Утром 24 июня Национальный антитеррористический комитет объявил о завершении контртеррористической операции в Махачкале и Дербенте.
* признана в РФ террористической организацией.