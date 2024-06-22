Великую Отечественную войну в школе проходил каждый. Но информации по этому периоду настолько много, что ни в школьную программу, ни в головы учеников всё разом не поместить. Или вы досконально изучили тему и готовы ответить на любой вопрос по Великой Отечественной? Мы зададим вам десять.
Память не вечная? Проверьте, что вы знаете о Великой Отечественной войне
Чтобы ответить на все 10 вопросов, придется вспомнить всё
22 июня 2024, 04:00
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Чтоб к ближайшему 22 июня все эти вопросы вы знали назубок!
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Вы отлично разбираетесь в той войне. Ничего, что пару фактов подзабыли.
Вы случайно не учитель истории? Ваши блестящие знания неоспоримы!