Память не вечная? Проверьте, что вы знаете о Великой Отечественной войне

Великую Отечественную войну в школе проходил каждый. Но информации по этому периоду настолько много, что ни в школьную программу, ни в головы учеников всё разом не поместить. Или вы досконально изучили тему и готовы ответить на любой вопрос по Великой Отечественной? Мы зададим вам десять.