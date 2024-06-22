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    Память не вечная? Проверьте, что вы знаете о Великой Отечественной войне

    Чтобы ответить на все 10 вопросов, придется вспомнить всё

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    2 комментария
    Говорят, ничто не забыто. А вам есть что рассказать детям?
    Говорят, ничто не забыто. А вам есть что рассказать детям?Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU
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    Великую Отечественную войну в школе проходил каждый. Но информации по этому периоду настолько много, что ни в школьную программу, ни в головы учеников всё разом не поместить. Или вы досконально изучили тему и готовы ответить на любой вопрос по Великой Отечественной? Мы зададим вам десять.

    Какой из этих орденов военного времени учредили позже остальных?

    В начале войны в Москве замаскировали несколько важнейших зданий, чтобы запутать вражеских летчиков-истребителей. Над каким из этих сооружений не работали художники?

    Сколько прошло парадов на Красной площади за время войны?

    Что произошло раньше?

    Сколько длилась битва за Сталинград?

    Кто из этих советских актеров не участвовал в войне?

    Чем в войну занимался Никита Хрущев?

    В какой город в июле 1941 года эвакуировали Эрмитаж?

    Почему суд над нацистскими преступниками решили провести в Нюрнберге?

    Когда Великая Отечественная война получила свое название?

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    Память не вечная? Проверьте, что вы знаете о Великой Отечественной войне

    Чтоб к ближайшему 22 июня все эти вопросы вы знали назубок!

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    Вы отлично разбираетесь в той войне. Ничего, что пару фактов подзабыли.

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    Говорят, ничто не забыто. А вам есть что рассказать детям?
    Говорят, ничто не забыто. А вам есть что рассказать детям?Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU

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    ЗнанияВеликая Отечественная войнаВойнаИсторияОбразование
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