В России с 2025 года могут повсеместно ввести курортный сбор

В России предлагают дать право всем регионам страны решать — устанавливать курортный сбор или нет. Нововведение может начать действовать с 1 января 2025 года. Об этом 21 июня сообщает Министерство экономического развития РФ.

Предполагается, что курортный сбор будут собирать не с человека, а с номера в отеле. Базовая ставка — 65 рублей в сутки. Дальше сумма может меняться на усмотрение регионов. Средства будут направлять в бюджеты муниципалитетов.

«Вместе с тем, одновременно субъектам дается право применять понижающий коэффициент от 0 до 1 в зависимости от сезонности и заполняемости средств размещения. Например, региональные власти могут снизить или обнулить налог в низкий сезон», — уточняют в ведомстве.