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    В России с 2025 года могут повсеместно ввести курортный сбор

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    В России предлагают дать право всем регионам страны решать — устанавливать курортный сбор или нет. Нововведение может начать действовать с 1 января 2025 года. Об этом 21 июня сообщает Министерство экономического развития РФ.

    Предполагается, что курортный сбор будут собирать не с человека, а с номера в отеле. Базовая ставка — 65 рублей в сутки. Дальше сумма может меняться на усмотрение регионов. Средства будут направлять в бюджеты муниципалитетов.

    «Вместе с тем, одновременно субъектам дается право применять понижающий коэффициент от 0 до 1 в зависимости от сезонности и заполняемости средств размещения. Например, региональные власти могут снизить или обнулить налог в низкий сезон», — уточняют в ведомстве.

    Вице-президент Российского союза туриндустрии Алексей Мусакин сказал, что механизм сбора простой и понятный. Это важно для гостиничных сетей, имеющих отели в разных регионах страны. Курортный сбор будет служить в качестве дополнительных средств в бюджеты небольших муниципалитетов. Это касается мест, где число туристов в сезон заметно превышает число местных жителей.

    Уже на следующей неделе министерство планирует направить поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы на рассмотрение Минфина.

    Ранее в рамках пилотного проекта курортный сбор собирали в Ставропольском крае, Краснодарском крае, Алтайском крае и Санкт-Петербурге. В Северной столице курортный сбор начали взимать с 1 апреля 2024 года. Он составил 100 рублей с одного человека за сутки проживания в отеле или гостинице.

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