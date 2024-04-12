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    Ведомости: курортный сбор может стать туристическим налогом

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    Государственная дума России может до конца весны текущего года рассмотреть введение туристического налога, сообщают «Ведомости» 11 апреля со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой соответствующего законопроекта. Ключевой особенностью по сравнению с курортным сбором будет являться переход администрирования к Федеральной налоговой службе: в рамках пилотного эксперимента, проводимого в Сочи и на территории «Сириус», в Ставропольском крае, Краснодарском крае, Алтайском крае и в Санкт-Петербурге, администрированием заведуют коллективные средства размещения — отели, гостевые дома и пр..

    Налог будет действовать по всей стране, однако за региональными властями останется право его не вводить. После внесения законопроекта в Госдуму одним из ключевых вопросов станет непосредственно концепция налога: например, взимать налоги, опираясь на стоимость проживания (вероятная ставка — 3% от цены), или использовать площади коллективных средств размещения.

    По данным Министерства экономического развития, за последние 5 лет в региональные бюджеты поступило более 4 миллиардов рублей курортных сборов: утверждается, что эти средства направляются на строительство туристической инфраструктуры.

    Ранее петербургские отельеры рассказали «Фонтанке», как прошла первая неделя с курортным сбором, который начали взимать с туристов с 1 апреля.

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    Курортный сборТуристический налогГосдумаЗаконопроект
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