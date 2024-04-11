«Кроме удивления, ничего не получаем». Петербургские отельеры рассказали, как прошла первая неделя с курортным сбором

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





С 1 апреля в Петербурге начал действовать курортный сбор: гости города должны заплатить 100 рублей за каждые сутки фактического проживания в отелях. Пока у бизнеса остаются вопросы по администрированию сборов. Притирка с системой, с помощью которой власти намерены контролировать уплату, продолжается.



По данным комитета по развитию туризма, сейчас в городскую систему заведено или в процессе рассмотрения заявок около 1 000 отелей (всего в Петербурге действуют 1 200 классифицированных средств размещения. — Прим.ред.). Около 25% гостиниц города начали процесс включения в реестр лишь с 1 апреля.



«Система работает стабильно, некоторые сбои связаны с ошибками в ИНН и адресах электронной почты, указанных в заявках со стороны отелей», — отметили в ведомстве. Также система адаптируется под бизнес-процессы отелей. «В частности, в целях экономии времени гостиниц снимаются обязательные условия по прикреплению скан-копий ряда документов, которые отели могут либо хранить у себя, либо оставлять в системе», — сообщили в комитете. Кроме того, завершаются работы по отладке интеграции АИС «Курортный сбор Санкт-Петербурга» с PMS (системами управления. — Прим.ред.) отелей.



По словам предпринимателей, опасение, что постояльцы взбунтуются против нового побора, не оправдалось. «От гостей, кроме удивления, ничего негативного не получаем», — рассказал менеджер ROSSI Boutique Hotel&SPA Сергей Бульзов. «Никаких проблем, никто не отказывается, все гости лояльны», — отмечает совладелец отеля «Гельвеция» Юнис Теймурханлы. «Люди не сопротивляются», — добавляет инвестор отеля Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo Виктория Шамликашвили. По ее словам, если у гостей не оказывается с собой документов, подтверждающих льготы по уплате сбора, то вопрос решается в индивидуальном порядке. «Если человек адекватен, мы идем навстречу и разрешаем дослать копии», — говорит она.



Большинство опрошенных отельеров рассказали, что формируют отчеты в собственных информационных системах, чтобы в конце месяца выгрузить их в систему Смольного и перечислить городу собранные деньги. Кто-то пытается одновременно вести свой учет и передавать данные городу. В целом нареканий к предложенному властями техническому решению нет, хотя есть отдельные шероховатости. «Система работает, но периодически зависает, приходится перезагружать», — сообщила Ксения Большакова, руководитель службы приема и размещения отеля «Сокрома».



Однако у предпринимателей остается ряд вопросов, касающихся администрирования. Задавать их они пытались на форсайт-сессии, посвященной индустрии гостеприимства, которая прошла на прошлой неделе в Невской Ратуше, но ответов пока нет, отмечает Ксения Большакова.

Один из спорных моментов — эквайринг. Если гости желают заплатить сбор банковской картой, то из 100 положенных рублей на счет отеля упадет 98, 2% оставит себе банк в качестве комиссии. Эти траты отели сейчас берут на себя.

По словам Сергея Бульзова, у бизнеса есть непонимание, должны ли гостиницы для взимания курортного сбора ставить отдельный платежный терминал. Разъяснений на этот счет пока нет, но такой подход используют в некоторых других регионах. Здесь вопрос не только в комиссии за эквайринг: если курортный сбор будет воспринят как доход отеля, то на него могут доначислить налог.



«Поставили отдельный терминал, через который взимаем курортный сбор», — рассказал Юнис Теймурханлы. По его словам, с таких операций отель не платит ни налоги, ни за эквайринг.

«Платежные системы предлагают терминалы, чтобы платежи шли как налоговые поступления и по ним меньше процент собирался, но они тоже хитрые, за эти терминалы берут отдельную плату», — говорит директор отеля «Ра» Андрей Мазин. В этом случае отельеру проще поднять на сумму курортного сбора плату за проживание и потом заплатить сбор самому. «Те же деньги и получатся, а для сотрудников меньше головной боли, у них и так много разных обязанностей», — подчеркивает он.



Еще одно узкое место — как считать срок пребывания в отеле. «Федеральный закон дает одну трактовку, закон Петербурга другую. Судя по форме «вопрос-ответ», которую нам прислали, гость начинает платить, если провел в гостинице от 24 часов. Но гостиничные сутки насчитывают 22 часа. Сейчас данные правятся вручную. Но при интеграции системы учета отеля и городской информационной системы могут возникнуть разночтения, опасается она. «Автоматически система будет считать сутки и требовать оплату, хотя по факту гость не останавливается на 24 часа», — рассуждает Ксения Большакова.



По словам Большаковой, вызывает вопросы и типовое согласие на обработку персональных данных при уплате сбора, включающие данные о здоровье. Это нужно, чтобы доказать право на льготы по наличию инвалидности, но сама по себе формулировка оказывается довольно широкой.



Введение сбора сказалось на скорости регистрации постояльцев. Отелям приходится самостоятельно переводить форму согласия для иностранных гостей. «Система позволяет выгружать согласие, но нельзя выгрузить англоязычную версию, так что мы должны совершать дополнительную работу. Мы и так вносим все дважды в программу, поскольку интеграции [c учетной системой] нет, и согласие на английском тоже должны оформить. По стандартам заселение не должно занимать более пяти минут. А мы гостя всеми этими бумагами на стойке мучаем», — сетует она.

Впрочем, по данным «Вестника АТОР», протестировавшего уплату курортного сбора в «Отеле Санкт-Петербург», процедура занимает не более 30 секунд и не создает очередей. Оплатить сбор можно только в отеле (в туры и в стоимость бронирований в отелях на агрегаторах эта сумма не включена).



Андрей Мазин обращает внимание на то, что зарегистрироваться в системе Смольного и перечислять курортный сбор, уплаченный постояльцами, могут только средства размещения в нежилом фонде, квартиры, которые сдаются как туристическое жилье, туда не попадают.



С отказами платить курортный сбор опрошенные «Фонтанкой» предприниматели пока не сталкивались, но уже размышляют, что делать, если гость не только не заплатит, но и откажется заполнить форму отказа. Чтобы отелю не пришлось платить штраф или выкладывать сумму из своего кармана, можно выселить гостя, а потом заселить снова, так что каждый из заездов не будет превышать одни сутки, рассуждает один из предпринимателей. «Главное — конфликт не получить очередной», — подчеркивает он. Но пока нет понимания, раскусит ли эту хитрость информационная система Смольного.



Бюджет Петербурга рассчитывает получить 310 млн рублей дохода от введения курортного сбора в 2024 году, ранее говорила глава комитета финансов Светлана Енилина. Это меньше, чем планировалось ранее. Так, в 2019 году Александр Беглов, который занимал тогда должность врио губернатора Петербурга, заявлял, что сбор даст городскому бюджету около 1 млрд рублей дополнительных доходов. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин оценил возможные доходы в 400–500 млн рублей.



Согласно городскому КоАП, туристов, не оплативших курортный сбор, будут штрафовать на 500–1000 рублей. Штраф для юридических лиц за нарушения срока и порядка начисления и взимания курортного сбора составляет до 5 тысяч рублей. Для ИП взыскание составит до 2 тысяч рублей. При несвоевременном перечислении средств в бюджет города юрлицам придется заплатить 30 тысяч рублей, ИП за то же нарушение грозит штраф 10 тысяч рублей.



Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

