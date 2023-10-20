Власти Петербурга посчитали, сколько денег соберут с туристов в виде курортного сбора

Бюджет Петербурга рассчитывает получить 310 млн рублей дохода от введения курортного сбора в 2024 году. Такая цифра содержится в презентации, представленной 20 октября на заседании бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания главой комитета финансов Светланой Енилиной, передает корреспондент «Фонтанки».

Закон о курортном сборе в Петербурге вступил в силу с 1 октября 2023 года, но до 1 апреля 2024 года действует нулевая ставка. С 1 апреля размер сбора составит 100 рублей за сутки фактического проживания в отелях и гостиницах. Но примерно два десятка категорий граждан освобождены от его уплаты.