Орбан: У НАТО будет «военная миссия» на Украине

Страны Запада все больше приближаются к линии фронта, но Венгрия не станет участвовать в «военной миссии» в составе НАТО. Об этом 21 июня в интервью радиостанции Kossuth заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

По его словам, в Венгрии не было референдума по вопросу поддержки Украины военным путем, однако были выборы в Европарламент, которые показали, что большинство венгерских граждан не хотят втягивания страны в украинский кризис.

Премьер сравнил Европу с поездом, который «направляется на войну». И при достаточной поддержке народа он, как премьер-министр Венгрии, сможет нажать на стоп-кран, а если повезет, то удастся не только договориться, чтобы граждане Венгрии «сошли на станции», но и сам поезд «не поехал дальше».