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    Боевые действия

    Орбан: У НАТО будет «военная миссия» на Украине

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    Страны Запада все больше приближаются к линии фронта, но Венгрия не станет участвовать в «военной миссии» в составе НАТО. Об этом 21 июня в интервью радиостанции Kossuth заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    По его словам, в Венгрии не было референдума по вопросу поддержки Украины военным путем, однако были выборы в Европарламент, которые показали, что большинство венгерских граждан не хотят втягивания страны в украинский кризис.

    Премьер сравнил Европу с поездом, который «направляется на войну». И при достаточной поддержке народа он, как премьер-министр Венгрии, сможет нажать на стоп-кран, а если повезет, то удастся не только договориться, чтобы граждане Венгрии «сошли на станции», но и сам поезд «не поехал дальше».

    «Сейчас достигнут минимальный уровень опасности, введено экстренное торможение, я договорился с генеральным секретарем НАТО, чтобы Венгрия "высадилась". У НАТО будет военная миссия на Украине, но Венгрия не будет участвовать в ней ни деньгами, ни оружием, ни солдатами», — заявил Виктор Орбан (Ни о какой военной миссии НАТО на Украине официально Североатлантический альянс не заявлял, вероятно, Орбан лишь предполагает — Прим. ред.).

    По его мнению, остановить этот военный поезд сможет только Дональд Трамп в случае победы на выборах президента США.

    Ранее стало известно, что все страны НАТО поддержали кандидатуру премьер-министр Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря Североатлантического альянса. Он сменит в должности Йенса Столтенберга, чьи полномочия истекают 1 октября 2024 года.

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