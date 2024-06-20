Politico: кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО поддержали все 32 члена альянса. Рассказываем, что известно про «тефлонового Марка» и «Мистера Нет»

Кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) поддержали все 32 страны, входящие в блок. Об этом 20 июня пишет издание Politico.

Таким образом, уже скоро может быть официально объявлено о том, что глава правительства Нидерландов сменит на этом посту Йенса Столтенберга, чьи полномочия истекают 1 октября 2024 года. Ранее против Рютте выступала Румыния, чей президент Клаус Йоханнис заявил о намерении побороться за пост генсека, однако он отозвал свою кандидатуру.

Поддержкой Словакии Рютте заручился, гарантировав помощь НАТО в защите ее воздушного пространства, пока она не нарастит свои собственные возможности. Критики ругали Рютте за недостаточную активность в привлечении поддержки восточноевропейских стран, а те, в свою очередь, сомневались в нидерландском премьере из-за того, что до 2014 года он поддерживал проект газопровода «Северный поток — 2 ».

Согласно данным Politico, одной из основных задач Рютте станет повышение военных расходов всех стран-участниц альянса до 2% ВВП.

Марк Рютте родился 14 февраля 1967 года в Гааге в семье директора крупной нидерландской торговой компании. Он заинтересовался политикой в студенческие годы, возглавив молодежную организацию либерально-консервативной Народной партии за свободу и демократию (НПСД). В мае 2006-го его выбрали лидером партии, а в 2010 году НПСД победила на парламентских выборах, и Рютте стал первым либералом за 90 лет на посту главы правительства Нидерландов. Reuters писало, что Рютте прозвали «тефлоновым Марком» за стойкость на посту премьера и способность выходить из любых политических передряг.



В свой первый срок на посту премьера Рютте начал с жесткой экономии бюджета и запрещал женщинам в Нидерландах ходить в парандже. В апреле 2012 года правительство Рютте ушло в отставку, не договорившись с остальными партиями по вопросам бюджетной политики, однако в марте 2017-го он стал премьером в третий раз, чтобы вновь уйти в отставку в начале 2021-го на фоне скандала с выдачей детских пособий (правительство назвало десятки тысяч семей мошенниками, незаконно получавшими пособия на детей в течение многих лет).



В последний раз Рютте переизбрался на пост премьера в марте 2021 года. В июле 2023 года он объявил, что готов уйти в отставку и оставить политическую карьеру, как только будет избран его преемник. Причиной на этот раз стали споры в правящей коалиции на тему миграционной политики (Рютте выступал за снижение потока мигрантов и ужесточение миграционной политики, в частности, он резко высказался в адрес беженцев, критикующих «уклад жизни» в Нидерландах, предложив им покинуть страну, и добавил, что «коренное население испытывает нарастающее недовольство из-за приезжих, которые не хотят адаптироваться»).

По информации The Guardian, в Европе Рютте нашел общий язык с руководством Германии и Франции, но южные страны ЕС прозвали его «Мистером Нет» за призыв сократить финансовую помощь членам объединения.



Отношения России и Нидерландов ухудшились после крушения в 2014 году в Донецкой области самолета Boeing 777–200ER авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего плановый рейс MH17 . Правительство Рютте выступило в поддержку санкций в отношении России, а позже — за их ужесточение. В 2023 году он заявил, что независимо от желаний других стран Нидерландам и другим государствам придется считаться с Россией, которая «всегда будет оставаться на карте».

