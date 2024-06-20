Артистка Мариинского театра оказалась в реанимации после опасного лобио в Москве

Среди пострадавших от опасной фасоли в салатах из доставки оказалась скрипачка оркестра Мариинского театра. Артистка попала в больницу посреди гастролей в Москве.
О произошедшем «Фонтанке» 20 июня рассказал коллега артистки. По словам музыканта, 13 июня девушка заказала салат «лобио» в сервисе доставки «Самокат». В течение трех дней у нее были странные симптомы, и на третий стало заметно хуже: двоилось в глазах, речь стала заторможенная, было сложно глотать. Перед репетицией ей вызвали «скорую» и увезли в больницу.
В медучреждении у девушки спросили, не ела ли она салат «лобио» из «Самоката», а получив положительный ответ, сразу отправили в другую больницу и поместили в реанимацию. Предположительно, она оказалась в числе заразившихся ботулизмом.
Напомним, что за несколько дней в Москве и Подмосковье с симптомами ботулизма госпитализировали более 120 человек. Причину нашли в салате «лобио» с фасолью из доставки. Было возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Сегодня московский суд отправил под домашний арест коммерческого директора компании-производителя фасоли «Савон-К», а повара фирмы арестовал почти на два месяца. Под домашний арест также отправили гендиректора компании «Локалкитчен», чьи салаты оказались опасными. Четвертую фигурантку — начальника отдела качества фирмы — арестовывать не стали.
Кроме Москвы и Подмосковье массовые случаи ботулизма из-за салатов из доставки зафиксировали в Казани и Нижнем Новгороде. Вспышка заболевания стала крупнейшей в России за последние 30 лет. Роспотребнадзор в рамках эпидемиологического расследования изъял более 60 тонн потенциально опасной продукции и продуктов.