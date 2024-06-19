Фигурантам дела о массовом отравлении салатами избрали меры: под арест пошли не все

Суд в Москве избрал меры пресечения четверым фигурантам дела о массовом отравлении «салатами лобио»: гендиректору и начальнику отдела качества компании «Локалкитчен», а также руководителю и повару производителя роковой фасоли «
Коммерческого директора ООО «
Повара компании, гражданина Таджикистана Карима Норматова, постановили заключить под стражу почти на два месяца — до 15 августа. Ему предъявлено обвинение по
Генерального директора ООО «Локалкитчен» Антона Лозина тоже отправили под домашний арест до 15 августа. А вот руководителя отдела качества фирмы Елену Машкову арестовывать не стали, отпустив из-под стражи в зале суда. Они тоже проходят обвиняемыми по
По версии следствия, фигуранты действовали по предварительному сговору и изготовили с нарушением требований безопасности не менее 2336 порций блюда «Лобио». Продукцию упаковали в индивидуальные вакуумные упаковки и продали через онлайн-магазин «Самокат». В результате более 120 человек, съевших этот салат, госпитализировали в больницы Москвы и Подмосковья с диагнозом «ботулизм».
Следователь на суде заявила, что фигуранты, согласно показанию свидетеля, пытались уничтожить вещественные доказательства, передает РИА «Новости». Кроме того, повар «