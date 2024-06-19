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    Фигурантам дела о массовом отравлении салатами избрали меры: под арест пошли не все

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    Суд в Москве избрал меры пресечения четверым фигурантам дела о массовом отравлении «салатами лобио»: гендиректору и начальнику отдела качества компании «Локалкитчен», а также руководителю и повару производителя роковой фасоли «Савон-К». Следствие заявило, что они пытались уничтожить улики.

    Коммерческого директора ООО «Савон-К» Владимира Шина Замоскворецкий районный суд Москвы отправил под домашний арест до 15 августа, сообщает 19 июня пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Предпринимателя обвиняют по двум статьям: об оказании небезопасных услуг по пункту «а» части 2 статьи 238 УК РФ и об организации незаконной миграции по пункту «б» части 2 статьи 322.1 УК РФ.

    Повара компании, гражданина Таджикистана Карима Норматова, постановили заключить под стражу почти на два месяца — до 15 августа. Ему предъявлено обвинение по пункту «а» части 2 статьи 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

    Генерального директора ООО «Локалкитчен» Антона Лозина тоже отправили под домашний арест до 15 августа. А вот руководителя отдела качества фирмы Елену Машкову арестовывать не стали, отпустив из-под стражи в зале суда. Они тоже проходят обвиняемыми по статье 238 УК РФ.

    По версии следствия, фигуранты действовали по предварительному сговору и изготовили с нарушением требований безопасности не менее 2336 порций блюда «Лобио». Продукцию упаковали в индивидуальные вакуумные упаковки и продали через онлайн-магазин «Самокат». В результате более 120 человек, съевших этот салат, госпитализировали в больницы Москвы и Подмосковья с диагнозом «ботулизм».

    Следователь на суде заявила, что фигуранты, согласно показанию свидетеля, пытались уничтожить вещественные доказательства, передает РИА «Новости». Кроме того, повар «Савон-К» пытался скрыться и был задержан в аэропорту Жуковский, добавила она. Норматов на это возразил, что не собирался бежать, просто работодатель отпустил его на время домой.

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    МоскваМассовое отравлениеБотулизм
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