Фигурантам дела о массовом отравлении салатами избрали меры: под арест пошли не все

Суд в Москве избрал меры пресечения четверым фигурантам дела о массовом отравлении «салатами лобио»: гендиректору и начальнику отдела качества компании «Локалкитчен», а также руководителю и повару производителя роковой фасоли « Савон-К ». Следствие заявило, что они пытались уничтожить улики.



Коммерческого директора ООО « Савон-К » Владимира Шина Замоскворецкий районный суд Москвы отправил под домашний арест до 15 августа, сообщает 19 июня пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Предпринимателя обвиняют по двум статьям: об оказании небезопасных услуг по пункту «а» части 2 статьи 238 УК РФ и об организации незаконной миграции по пункту «б» части 2 статьи 322.1 УК РФ .