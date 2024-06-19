Вспышка ботулизма поставила под угрозу российский общепит. Снижение спроса на доставку уже выявили в Москве

Вспышка ботулизма, в результате которой жители ряда регионов оказались в больницах, вынудила потребителей осторожнее относиться к общепиту. Снижение интереса к сервисам доставки уже зафиксировали в Москве и Татарстане, пишет «Коммерсантъ» 19 июня.
Так, в российской столице число заказов в заведениях общепита упало на 2–3%. По мнению ритейлеров и рестораторов, на такие показатели повлияли массовые случаи отравления едой из доставки. На восстановление трафика может уйти месяц.
Как рассказывала «Фонтанка», источником заражения стал салат «Лобио из фасоли в вакуумной упаковке». Основными его изготовителями Роспотребнадзор называет московское ООО «Локалкитчен» и подмосковное ООО «САВОН-К». Последний поставлял оптом фунчозу, морскую капусту, маринованный имбирь, грибы и фасоль под брендом «Домашняя трапеза». Среди партнеров компании MSK1 называло сети Subway, «Крошка-картошка», Stardogs, «Азбука вкуса» и мясное производство «Ремит».
Как указали в Роспотребнадзоре, поставщик расположен «в промышленной зоне, в антисанитарии». К накоплению ботулотоксина привело длительное «хранение нестерильного продукта в тепле». А решение о закупке у такого поставщика крупными сетями можно объяснить желанием сэкономить, объяснил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
«Оттока в фуд-холлах и фуд-маркетах, где открытые кухни, как правило, нет: потребители видят, как и кто готовит их блюдо»,— считает основатель StrEAT Максим Попов. Он уверен, что основной удар в данном случае примут на себя службы доставки готовой еды.
Накануне дела о массовых отравлениях едой из доставки были переданы в центральный аппарат СК. В четырех регионах, где были зарегистрированы случаи ботулизма, Роспотребнадзор провел эпидрасследование. Поставщики и производители опасной пищевой продукции были выявлены, из оборота было изъято более 172 тонн опасной продукции. Накануне СК предъявил обвинение трем фигурантам дела о массовом заражении ботулизмом: гендиректору компании «Локалкитчен» Антону Лозину, руководителю отдела качества «Локалкитчен» Елене Машковой и руководителю компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимиру Шину инкриминируются производство и сбыт продукции и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.