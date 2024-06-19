Вспышка ботулизма поставила под угрозу российский общепит. Снижение спроса на доставку уже выявили в Москве

Вспышка ботулизма, в результате которой жители ряда регионов оказались в больницах, вынудила потребителей осторожнее относиться к общепиту. Снижение интереса к сервисам доставки уже зафиксировали в Москве и Татарстане, пишет «Коммерсантъ» 19 июня.



Так, в российской столице число заказов в заведениях общепита упало на 2–3%. По мнению ритейлеров и рестораторов, на такие показатели повлияли массовые случаи отравления едой из доставки. На восстановление трафика может уйти месяц.



Как рассказывала «Фонтанка», источником заражения стал салат «Лобио из фасоли в вакуумной упаковке». Основными его изготовителями Роспотребнадзор называет московское ООО «Локалкитчен» и подмосковное ООО «САВОН-К». Последний поставлял оптом фунчозу, морскую капусту, маринованный имбирь, грибы и фасоль под брендом «Домашняя трапеза». Среди партнеров компании MSK1 называло сети Subway, «Крошка-картошка», Stardogs, «Азбука вкуса» и мясное производство «Ремит».

