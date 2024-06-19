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    Роспотребнадзор изъял более 60 тонн продуктов, расследуя массовое отравление салатами

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    Московский Роспотребнадзор в рамках эпидемиологического расследования изъял тонны продукции, которая может вызывать ботулизм. А петербургский — напоминает о предосторожностях и просит сообщать о распространении потенциально опасной продукции.

    Специалисты Роспотребнадзора по Москве в рамках расследования заболеваемости ботулизмом среди покупателей, заказавших «Салат лобио из фасоли» от ООО «Локалкитчен», изъяли и не допустили к продаже более 60 тонн пищевой продукции и продуктов, используемых для ее приготовления, сообщает 19 июня пресс-служба ведомства. Служба выявила нарушения правил техрегламентов и прекратила действие 111 деклараций о соответствии на пищевую продукцию.

    В столице обзвонили и опросили 1034 человека, которые могли тоже отравиться продукцией из доставки. Таким образом, выявили 76 человек с симптомами разной степени проявления, пятерых из них госпитализировали, остальных взяли под медицинское наблюдение. По четырем адресам смогли взять остатки продукции для лабораторных исследований.

    Петербургский Роспотребнадзор также сообщает о прекращении действия деклараций о соответствии на ряд продуктов в связи с расследованием случаев ботулизма и нарушениями, выявленными в Москве и Подмосковье при изготовлении пищевой продукции ООО «Савон-К» — производителя фасоли. Ранее в столице были задержаны ее руководитель и повар. Ведомство просит сообщать о случаях предложения к реализации опасной продукции «Савон-К» на территории Петербурга через официальный сайт управления.

    Роспотребнадзор также напоминает, что при покупке продуктов следует обращать внимание на упаковку: она должна быть плотно закрыта, не помята, не вздута и не деформирована. На полуфабрикаты, готовые блюда и другую пищевую продукцию должны быть документы, удостоверяющие качество и безопасность, и покупатель имеет право потребовать у продавца их предъявить.

    Крупнейшая за последние 30 лет вспышка ботулизма затронула Москву, Подмосковье, Казань и Нижний Новгород. В столице за помощью обратились более 120 человек, 30 из них угодили в реанимацию. Днем 19 июня стало известно о первом выписанном пациенте: в Нижнем Новгороде одного из пострадавших отпустили на амбулаторное лечение, пишет ТАСС. В нижегородских стационарах остаются еще 16 человек.

    По фактам массовых отравлений были возбуждены уголовные дела по статье 238 УК РФ (производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Позже их передали в производство Главного следственного управления СКР. В рамках дела задержали четырех человек. Кроме руководителя и повара «Савон-К» это гендиректор и руководитель отдела качества компании «Локалкитчен». По данным ТАСС, следствие просит арест для всех.

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    МоскваПетербургРоспотребнадзорМассовое отравлениеБотулизм
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