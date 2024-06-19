Роспотребнадзор изъял более 60 тонн продуктов, расследуя массовое отравление салатами

Московский Роспотребнадзор в рамках эпидемиологического расследования изъял тонны продукции, которая может вызывать ботулизм. А петербургский — напоминает о предосторожностях и просит сообщать о распространении потенциально опасной продукции.

Специалисты Роспотребнадзора по Москве в рамках расследования заболеваемости ботулизмом среди покупателей, заказавших «Салат лобио из фасоли» от ООО «Локалкитчен», изъяли и не допустили к продаже более 60 тонн пищевой продукции и продуктов, используемых для ее приготовления, сообщает 19 июня пресс-служба ведомства. Служба выявила нарушения правил техрегламентов и прекратила действие 111 деклараций о соответствии на пищевую продукцию.

В столице обзвонили и опросили 1034 человека, которые могли тоже отравиться продукцией из доставки. Таким образом, выявили 76 человек с симптомами разной степени проявления, пятерых из них госпитализировали, остальных взяли под медицинское наблюдение. По четырем адресам смогли взять остатки продукции для лабораторных исследований.

Петербургский Роспотребнадзор также сообщает о прекращении действия деклараций о соответствии на ряд продуктов в связи с расследованием случаев ботулизма и нарушениями, выявленными в Москве и Подмосковье при изготовлении пищевой продукции ООО «Савон-К» — производителя фасоли. Ранее в столице были задержаны ее руководитель и повар. Ведомство просит сообщать о случаях предложения к реализации опасной продукции «Савон-К» на территории Петербурга через официальный сайт управления.

Роспотребнадзор также напоминает, что при покупке продуктов следует обращать внимание на упаковку: она должна быть плотно закрыта, не помята, не вздута и не деформирована. На полуфабрикаты, готовые блюда и другую пищевую продукцию должны быть документы, удостоверяющие качество и безопасность, и покупатель имеет право потребовать у продавца их предъявить.

Крупнейшая за последние 30 лет вспышка ботулизма затронула Москву, Подмосковье, Казань и Нижний Новгород. В столице за помощью обратились более 120 человек, 30 из них угодили в реанимацию. Днем 19 июня стало известно о первом выписанном пациенте: в Нижнем Новгороде одного из пострадавших отпустили на амбулаторное лечение, пишет ТАСС. В нижегородских стационарах остаются еще 16 человек.