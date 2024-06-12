«Есть риски ажиотажного спроса на наличность». Туротрасль готовится к изменениям в валютных расчетах

Санкции против Мосбиржи ускорят переход отрасли на оплату в валютах дружественных стран, считает вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян. Кроме того, по мнению эксперта, они могут привести к ажиотажному спросу на наличность. Мнением он поделился 12 июня в телеграмм-канале для профессионалов турбизнеса ProfTourism.



Мурадян отмечает, что большинство поставщиков туристических услуг — отели и авиакомпании — выставляют ценники в долларах и евро. Большинство туроператоров уже достаточно давно отработали механизм проведения платежей через третьи страны, говорит он, однако в расчеты добавляется еще один этап конвертации, что в конечном счете добавляет стоимости конечной цене туров.