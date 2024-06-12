«Есть риски ажиотажного спроса на наличность». Туротрасль готовится к изменениям в валютных расчетах

Санкции против Мосбиржи ускорят переход отрасли на оплату в валютах дружественных стран, считает вице-президент Ассоциации туроператоров Артур Мурадян. Кроме того, по мнению эксперта, они могут привести к ажиотажному спросу на наличность. Мнением он поделился 12 июня в телеграмм-канале для профессионалов турбизнеса ProfTourism.
Мурадян отмечает, что большинство поставщиков туристических услуг — отели и авиакомпании — выставляют ценники в долларах и евро. Большинство туроператоров уже достаточно давно отработали механизм проведения платежей через третьи страны, говорит он, однако в расчеты добавляется еще один этап конвертации, что в конечном счете добавляет стоимости конечной цене туров.
Другая проблема, с которой в ближнесрочной перспективе столкнутся туроператоры — определение курса валюты для проведения расчетов. Надежда на то, что проблема решится быстро, велика, пишет он, однако считает, что избежать спекуляции и появления «черного» рынка валюты удастся лишь в случае прозрачного расчета курса.
«Есть риски возникновения ажиотажного спроса на наличность», — полагает Мурадян, поскольку туристы предпочитают отправляться в поездку с бумажной валютой.
В случае с Китаем с ровным курсом юаня, а также Эмиратов и других стран Ближнего Востока, чьи валюты жестко привязаны к доллару, туроператорам в долгосрочной перспективе придется проработать варианты расчетов в национальных валютах. Что касается путешествий в Турцию и Египет, это не сработает, поскольку национальная валюта этих стран слаба, и расчеты в нацвалюте здесь вряд ли возможны.
На старте сезона отпусков туристам есть от чего поволноваться, особенно тем, кто планировал выезд за рубеж со дня на день. Однако Мурадян советует не поддаваться тревожным настроениям и не спешить скупать валюту без реальной необходимости.