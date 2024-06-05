    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, ю-з

    757мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd88.76eur96.56

    Племянник Кадырова Адам Черхигов стал министром транспорта Чечни вместо отца

    2805
    15 комментариев

    Министром транспорта, связи и цифрового развития Чечни назначен Адам Черхигов — племянник главы республики Рамзана Кадырова. До этого он был председателем комитета правительства Чечни по дошкольному образованию. А должность министра транспорта с 2007 года занимал его отец Рамзан Черхигов. Его мать Зарган Кадырова — сестра Рамзана Кадырова.

    «В кабинете министров и правительстве ЧР произведены небольшие кадровые и структурные изменения. Министром транспорта, связи и цифрового развития ЧР вместо Рамзана Черхигова назначен Адам Черхигов»,— написал Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

    21 мая 18-летний сын Рамзана Кадырова Ахмат стал министром физической культуры и спорта Чечни, а занимавший этот пост Иса Ибрагимов — замруководителя администрации главы и правительства Чечни.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЧечняРеспублика ЧечняРамзан КадыровКадровые перестановки
    ЛАЙК0
    СМЕХ19
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ20
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 15

    chip105 Июн 2024 в 09:54
    Республику Чечня следует переименовать в Княжество, так будет правильнее, впрочем и вся РФ сегодны больше напоминает Империю, нежели демократическое государство, протекция по родственным и дружеским признакам, что называется кумовством, фактически узаконена на высшем уровне власти, просто в Чечне это проявляется в отношении одной фамилии и бросается в глаза!
    +7−0
    Pravda17805 Июн 2024 в 09:38
    Запущена огромная пила по распилу!
    +8−0
    Kostiks05 Июн 2024 в 09:19
    Ну там и на выборах 100% голосуют))
    +10−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close