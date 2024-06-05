Племянник Кадырова Адам Черхигов стал министром транспорта Чечни вместо отца

Министром транспорта, связи и цифрового развития Чечни назначен Адам Черхигов — племянник главы республики Рамзана Кадырова. До этого он был председателем комитета правительства Чечни по дошкольному образованию. А должность министра транспорта с 2007 года занимал его отец Рамзан Черхигов. Его мать Зарган Кадырова — сестра Рамзана Кадырова.



«В кабинете министров и правительстве ЧР произведены небольшие кадровые и структурные изменения. Министром транспорта, связи и цифрового развития ЧР вместо Рамзана Черхигова назначен Адам Черхигов»,— написал Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

