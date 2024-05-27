КНДР неудачно запустила ракету со спутником в сторону Желтого моря

Северная Корея запустила ракету над Желтым морем в южном направлении, сообщило 27 мая агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов ВС Республики Кореи. Позже Центральное телеграфное агентство Кореи (КНДР) сообщило, что запуск прошел неудачно.
По данным Yonhap, запуск был произведен в ночь на 27 мая по местному времени. В Сеуле уточнили, что ракета была запущена с космодрома Сохэ.
Позже телеканал NHK со ссылкой на источник в правительстве Японии сообщил, что северокорейская ракета пропала с радаров, что может говорить о неудачном пуске. Одновременно с этим японские СМИ показали кадры яркой вспышки в небе, похожей на взрыв. В МО Японии допустили, что на видео может быть видно горение жидкого топлива.
Вечером 27 мая в комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Кореи рассказали, что запущенная КНДР ракета распалась на фрагменты над акваторией Желтого моря, передает Yonhap. Обломки зафиксировали в 22:46 по местному времени (16:46 мск).
Последним о происшествии сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи — государственное издание КНДР. Как рассказал замдиректора Главного госуправления по аэрокосмической технике, ракета-носитель нового типа взорвалась в воздухе на этапе полета, в котором задействована первая ступень, пишет ТАСС.
Ранее Пхеньян официально уведомил Токио о запуске спутника в период с 27 мая по 4 июня. Предполагалось, что запуск ракеты-носителя со спутником осуществится в направлении Восточно-Китайского моря и филиппинского острова Лусон.
Осенью 2023 года КНДР запустила свой первый разведывательный спутник «Маллигён-1» после двух неудачных попыток. Позже в Пхеньяне обещали запустить еще три аппарата в 2024 году.