КНДР неудачно запустила ракету со спутником в сторону Желтого моря

Северная Корея запустила ракету над Желтым морем в южном направлении, сообщило 27 мая агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов ВС Республики Кореи. Позже Центральное телеграфное агентство Кореи (КНДР) сообщило, что запуск прошел неудачно.

По данным Yonhap, запуск был произведен в ночь на 27 мая по местному времени. В Сеуле уточнили, что ракета была запущена с космодрома Сохэ.

Позже телеканал NHK со ссылкой на источник в правительстве Японии сообщил, что северокорейская ракета пропала с радаров, что может говорить о неудачном пуске. Одновременно с этим японские СМИ показали кадры яркой вспышки в небе, похожей на взрыв. В МО Японии допустили, что на видео может быть видно горение жидкого топлива.