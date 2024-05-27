«Яйца куриные облизывает». После массового отравления в сети «Жизньмарт» заметили странное поведение покупателей

Основатель сети екатеринбургских магазинов «Жизньмарт» Иван Зайченко столкнулся с неожиданными последствиями своего решения, принятого после нескольких случаев отравления — люди жаловались на еду из его сети. О том, как развивается эта история, пишет 27 мая E1.RU.

Первые сообщения об отравлении в Екатеринбурге поступили в Роспотребнадзор 16 мая. Некоторые покупатели, как сообщал E1.RU, были госпитализированы. По данным издания на 22 мая, было зафиксировано 18 жалоб на острую кишечную инфекцию из-за нескольких видов вирусов и бактерий. Факт того, что екатеринбуржцы массово отравились блюдами из «Жизньмарта», еще не доказан. Однако компания приостановила поставки тех продуктов, которые попали под подозрение, и пообещала выплатить пострадавшим компенсации по миллиону рублей. Идея о компенсациях вызвала неожиданные последствия, рассказывает E1.RU Зайченко.

По его словам, некоторые граждане (не из числа отравившихся) идут на различные ухищрения, чтобы получить деньги, даже стараются специально подхватить заразу. Люди начали жаловаться на все подряд: «и на еду, которая приготовлена несколько дней назад на фабриках, которые уже проверили, и все анализы нормальные, и на ту, что съели в апреле».

«Неофициально это связывают с обещанной компенсацией в миллион рублей. Похоже, с миллионом была совершенно идиотская идея, это моя ошибка», — признает Иван Зайченко.



Он получает сообщения, что покупатели якобы облизывают куриные яйца, чтобы заразиться сальмонеллой и получить обещанный миллион.



Фото: Иван Зайченко Поделиться Поделиться





«В случае признания нашей вины я хотел сделать добро и как-то компенсировать людям созданные проблемы. Но благими намерениями вымощена дорога в ад», — говорит Зайченко.



Чтобы предотвратить обман, основатель «Жизньмарта» подчеркнул, что выплаты положены только тем, кто есть в списке Роспотребнадзора, — 18 человек.

«Любые другие обращения под эту выплату не попадут. Поэтому, пожалуйста, не облизывайте яйца, это опасно», — заключил основатель «Жизньмарта».



Похожее массовое отравление произошло в начале мая в Петербурге — в пансионате «Заря» в Репино. «Фонтанка» подробно рассказывала об этой истории. 83-летняя блокадница, находившаяся в «Заре», почувствовала себя плохо после того, как съела ленивые голубцы. В общей сложности 20 отдыхающих обратились за помощью к врачам. Причиной, предположительно, мог стать норовирус.

