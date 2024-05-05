«Из милого котеночка в наглого бугая»: любители кошек показали, как росли их питомцы — 30 фото до и после

Смотрим, кто вырастет из такого крохотного комочка Фото: Оля / Telegram Поделиться Поделиться





У владельцев котов точно найдется гора фотографий с любимым питомцем, и в редакции NGS.RU решили этим воспользоваться. В этой публикации будут только котики — милаши, хулиганы и даже вандалы. Попросили читателей прислать их фото до взросления и после: как росли их домашние звери, можно увидеть в нашей подборке.

Это Миша и он хитрец! Фото: Ворошилова Валентина / Telegram Поделиться Поделиться





Читательница Валентина объяснила, что у нее два кота. Мартыну 13 лет — он британец, всегда был хулиганом, серьезным и брутальным котом. — На свою территорию пустит с трудом, но два года назад принесли месячного шотландца Мишу, и у Мартика закончилась спокойная размеренная жизнь и началась борьба за еду и место под солнцем! Но у Миши хватило ума облюбовать колени хозяйки, чем он и спасается в опасные моменты. Так и живем! Весело, — отмечает женщина.

А это уже Мартын. Понятно, почему у Миши с ним бывают проблемы Фото: Ворошилова Валентина / Telegram Поделиться Поделиться





Паштет вырос и немного обнаглел Фото: Милана / Telegram Поделиться Поделиться





— Превратился Паштет из милого котеночка в наглого бугая, — охарактеризовала питомца его хозяйка Милана.



Это Пантера. На фото слева ей 2 месяца , а сейчас уже 9 месяцев Фото: Elena Hagel / Telegram Поделиться Поделиться





Ириска научилась наслаждаться жизнью Фото: Екатерина / Telegram Поделиться Поделиться





Кошечке Ириске в июле будет 3 года ! — С возрастом всё меньше хулиганит, а вот маленькая была — было всякое: и горшки с подоконника скидывала, и носилась как веник, и обижала вторую кошку, — признается хозяйка животного Екатерина.

Вы только посмотрите, как изменился взгляд у этого котика! Фото: Вишня / Telegram Поделиться Поделиться





Чуче было около месяца, когда ее взяли с улицы Фото: Наталья Pin Поделиться Поделиться





Кошечка Чуча вытащила счастливый билетик. Ее семья нашла на обочине Чуйского тракта, поэтому и дали такое имя. — Она очень умная. Кажется, что она считает нас своими котятами и всё время за нами присматривает. Где мы, там и она. Характер прекрасный, компанейский, и всегда был такой — с самого детства. Не любит чужих людей и громких звуков. Не хулиганит. Любит играть с игрушечными мышками: подкидывает и ловит. Ей сейчас 2,5 года , — объяснила сибирячка Наталья.

Кошку зовут Лиза. Слева на фото ей две недели, а справа — уже 1,5 года Фото: Ольга / Telegram Поделиться Поделиться





Абиссинскому коту Мэлсу сейчас 2,5 года . Посмотрите, как он вырос! Фото: Олеся / Telegram Поделиться Поделиться





Мэлс любит всё контролировать и изучать. — По характеру с возрастом не сильно изменился, такой же игривый. В то же время он очень прям добрый и ласковый, — объяснила читательница НГС Олеся.

Финик прекрасен и знает это. Разница между фотографиями всего 4 месяца Фото: LIZAVETA / Telegram Поделиться Поделиться





Сэму уже 7,5 года Фото: Марина Незванова / Telegram Поделиться Поделиться





Сэм любит точить коготки. — Он умничка, всё делает в лоток, когти точит только об когтеточку, которую меняем раз в 3 месяца . Дерет сильно. Характер нормальный, но если не хочет, чтоб его гладили, сразу кусается и царапает, а так очень хороший, — отметила хозяйка кота Марина (и мы ей полностью верим).

Масеньке был всего месяц, когда его взяли в семью. Сейчас коту уже 8 лет Фото: Ольга П / Telegram Поделиться Поделиться





На фото Кнопке 2 месяца и 5 лет Фото: Ирина / Telegram Поделиться Поделиться





Кошечку Кнопку нашли в Рождественский сочельник за мусорным баком — она очень громко кричала, и Ирина не смогла пройти мимо.

— Кнопка оказалась очень ласковым, послушным пушистиком, сразу же пошла в лоток. Со здоровьем немного были проблемы. Решили — вылечим и будем искать добрые руки. Супруг в то время был на службе, я его знакомила с новым жителем через фото- и видеоотчеты. Когда пришло время отдавать, нашлись новые хозяева, муж сказал: «Нет! Она будет жить у нас», — вспоминает Ирина. Кнопа быстро нашла общий язык с мужчиной и сейчас счастливо живет в семье.

— Муж стал ее самым любимым человеком. Она выбрала его. Когда он дома, она не отходит от него, а как она его встречает! Она бегает за ним по пятам. Ластится, что-то там мурчит, как будто высказывает ему, что очень недовольна, что он уходит, — объяснила сибирячка.

Лавруша вырос и стал очень пушистым Фото: Елена Васильева / Telegram Поделиться Поделиться





Лавруше уже 3,5 года . — Хулиганит рано утром и поздно вечером. Днем набирается сил, — отметила читательница НГС Елена.

Малой был спасен из подъезда Фото: Оксана Жолатова / Telegram Поделиться Поделиться





Котика на фото выше зовут Малой. Сейчас ему 3,5 года . — Муж увидел объявление в интернете, что раздают котят, решили поехать на следующий день его забрать (был в коробочке в подъезде, недельки две всего от рождения). Это был как раз разгар коронавируса, апрель 2020 года, — объяснила владелица кота Оксана.

Шаен — милаш Фото: Наталья Хорошкова Поделиться Поделиться





Босс сразу показал, кто здесь главный Фото: Гуля / Telegram Поделиться Поделиться





Боссу 7 лет и он очень серьезный. — Но без меня не может вообще, только возле меня находится. Характер у него своенравный, полюбить не дает себя никому, — отметила читательница НГС.

Сашка крушит квартиру, но ей всё прощают Фото: Оля / Telegram Поделиться Поделиться





Мама Сашки не могла разродиться, поэтому делали кесарево. Из помета выжила только она. Первое время котенка кормили по часам из пипетки, делали клизмы. И как после такого расстанешься? — Хулиганит — не то слово, кошка — вандал, мать и близко такая в детстве не была. Всё пробует на зуб — вся мебель погрызена, даже ручка двери на балкон. Лазит по шторам, по стенам, дома оторваны обои клоками, перегрызает провода. Неуправляемая, критику не воспринимает. Но всё ей прощаю, потому что она очень ласковая и тактильная. Убедилась, что воспитание не всегда играет решающую роль, мать ее росла с таким же подходом, но очень аккуратная, никогда ничего не портила, понимает «нельзя». Сашка не такая, она оторва. Думаю, это всё ее неуемная жажда жизни. Кстати, назвали в честь доктора, которая ее реанимировала, — объяснила читательница НГС Ольга.

Красавица Принцесса. На фото справа ей всего 3 месяца , слева — 5 лет Фото: Ольга Калинина / Telegram Поделиться Поделиться





Персику три года, и у него, к сожалению, были проблемы со здоровьем Фото: Вера Икс / Telegram Поделиться Поделиться





Персику сейчас 3 года , и его месяц лечили от мочекаменной болезни, но сейчас кот здоров. — Он ездовой кот, ездим к бабушке в гости за 400 километров, за грибами в лес с ним. Только увидит сумки или ведра — сам прыгает в машину. Характер под настроение: то на руки прыгнет, то ноги грызет, — объяснила читательница НГС Вера.

Кокос — 1,5 месяца и 4 года Фото: Евгения Акишева / Telegram Поделиться Поделиться





Дениска счастлив и доволен Фото: Татьяна / Telegram Поделиться Поделиться





Этапы большого пути Дениски так описала его хозяйка Татьяна: от дворняжки с дефицитом веса до всеми любимого красавчика, от 2 месяцев до 3 лет .

Маленькая булочка стала большой Фото: Мария / Telegram Поделиться Поделиться





Разница между фото — 5 лет Фото: Андрей Побожий / Telegram Поделиться Поделиться





Жужику 5 апреля было 5 лет . — Большой чистоплюй, не допускает мусора в квартире и особенно в своем лотке. Но при этом терроризирует всех моих друзей из-за своей ревности. И при этом практически с самого утра не слезает с моих колен, — отметил читатель НГС Андрей. — Но если я наглаживаю его при посторонних, то он начинает недовольно гундеть и хлестать хвостом.

С детства Жужик имеет целый балкон всевозможных игрушек для котов, питается только премиум-кормами. — Характер у него такой, что с детства царапины — его постоянные попутчики. Очень активный, прыгает до полутора метров в высоту. Любит высоту и на ней ведет себя как рысь, постоянно охотясь на головы, либо охотится из-под кровати на ноги. Очень его люблю, хоть и весь в царапинах и одежда в шерсти, — объяснил сибиряк.

Стасик был найден в подвале в Коченево. Сейчас ему уже 10 лет Фото: Inna Polyanskaya / Telegram Поделиться Поделиться





На фото слева Персику всего 1,5 месяца . Справа — уже 7 лет Фото: Anna Bezuglova / Telegram Поделиться Поделиться





Персику 7 лет и он совсем не хулиганит. Очень добрый и ласковый.

— Характер как у собаки — везде со мной. Любит обнимашки и часто встает на задние лапы, чтобы взяла на ручки. Я его взяла взамен прошлому коту-подобрашке, который тоже был рыжий, и тоже нашла на улице. Боялась, что характер будет не тот, но ошиблась, слава богу, — рассказала сибирячка Анна.

Рысе три недели и 13 лет . Ее нашли на улице Фото: Ирина Дорофеева / Telegram Поделиться Поделиться





Милу хоть и нашли на свалке, но кошечка очень красивая Фото: Гузель / Telegram Поделиться Поделиться





Кошечка Мила — милейшее создание.

— Она не хулиганит, но активно играет и всегда была такая! Очень нежная, мурчащая, обожает сыр и очень контактная, спим в обнимку! — хвастается читательница НГС Гузель.

Маркиз счастлив и доволен жизнью Фото: Татьяна Старовойтова / Telegram Поделиться Поделиться





Какие выразительные глаза! Фото: Людмила / Telegram Поделиться Поделиться





Ранее мы попросили наших читателей поделиться фотографиями и рассказами об их величественных питомцах — породистых мейн-кунах.