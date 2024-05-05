    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 5

    2 м/с, с-в

    760мм

    52%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.69eur98.56

    «Из милого котеночка в наглого бугая»: любители кошек показали, как росли их питомцы — 30 фото до и после

    Статья для тех, кто не хочет смотреть ни на кого, кроме милых животных

    3221
    1 комментарий
    Смотрим, кто вырастет из такого крохотного комочка
    Смотрим, кто вырастет из такого крохотного комочкаФото: Оля / Telegram
    ПоделитьсяПоделиться

    У владельцев котов точно найдется гора фотографий с любимым питомцем, и в редакции NGS.RU решили этим воспользоваться. В этой публикации будут только котики — милаши, хулиганы и даже вандалы. Попросили читателей прислать их фото до взросления и после: как росли их домашние звери, можно увидеть в нашей подборке.

    Это Миша и он хитрец!
    Это Миша и он хитрец!Фото: Ворошилова Валентина / Telegram
    ПоделитьсяПоделиться

    Читательница Валентина объяснила, что у нее два кота. Мартыну 13 лет — он британец, всегда был хулиганом, серьезным и брутальным котом.

    — На свою территорию пустит с трудом, но два года назад принесли месячного шотландца Мишу, и у Мартика закончилась спокойная размеренная жизнь и началась борьба за еду и место под солнцем! Но у Миши хватило ума облюбовать колени хозяйки, чем он и спасается в опасные моменты. Так и живем! Весело, — отмечает женщина.

    А это уже Мартын. Понятно, почему у Миши с ним бывают проблемы
    А это уже Мартын. Понятно, почему у Миши с ним бывают проблемыФото: Ворошилова Валентина / Telegram
    ПоделитьсяПоделиться
    Паштет вырос и немного обнаглел
    Паштет вырос и немного обнаглелФото: Милана / Telegram
    ПоделитьсяПоделиться

    — Превратился Паштет из милого котеночка в наглого бугая, — охарактеризовала питомца его хозяйка Милана.

    Это Пантера. На фото слева ей <nobr class="_">2 месяца</nobr>, а сейчас уже <nobr class="_">9 месяцев</nobr>
    Это Пантера. На фото слева ей 2 месяца, а сейчас уже 9 месяцевФото: Elena Hagel / Telegram
    ПоделитьсяПоделиться
    Ириска научилась наслаждаться жизнью
    Ириска научилась наслаждаться жизньюФото: Екатерина / Telegram
    ПоделитьсяПоделиться

    Кошечке Ириске в июле будет 3 года!

    — С возрастом всё меньше хулиганит, а вот маленькая была — было всякое: и горшки с подоконника скидывала, и носилась как веник, и обижала вторую кошку, — признается хозяйка животного Екатерина.

    Вы только посмотрите, как изменился взгляд у этого котика!
    Вы только посмотрите, как изменился взгляд у этого котика!Фото: Вишня / Telegram
    ПоделитьсяПоделиться
    Чуче было около месяца, когда ее взяли с улицы
    Чуче было около месяца, когда ее взяли с улицыФото: Наталья Pin
    ПоделитьсяПоделиться

    Кошечка Чуча вытащила счастливый билетик. Ее семья нашла на обочине Чуйского тракта, поэтому и дали такое имя.

    — Она очень умная. Кажется, что она считает нас своими котятами и всё время за нами присматривает. Где мы, там и она. Характер прекрасный, компанейский, и всегда был такой — с самого детства. Не любит чужих людей и громких звуков. Не хулиганит. Любит играть с игрушечными мышками: подкидывает и ловит. Ей сейчас 2,5 года, — объяснила сибирячка Наталья.

    Кошку зовут Лиза. Слева на фото ей две недели, а справа — уже <nobr class="_">1,5 года</nobr>
    Кошку зовут Лиза. Слева на фото ей две недели, а справа — уже 1,5 годаФото: Ольга / Telegram
    ПоделитьсяПоделиться
    Абиссинскому коту Мэлсу сейчас <nobr class="_">2,5 года</nobr>. Посмотрите, как он вырос!
    Абиссинскому коту Мэлсу сейчас 2,5 года. Посмотрите, как он вырос!Фото: Олеся / Telegram
    ПоделитьсяПоделиться

    Мэлс любит всё контролировать и изучать.

    — По характеру с возрастом не сильно изменился, такой же игривый. В то же время он очень прям добрый и ласковый, — объяснила читательница НГС Олеся.

    Финик прекрасен и знает это. Разница между фотографиями всего <nobr class="_">4 месяца</nobr>
    Финик прекрасен и знает это. Разница между фотографиями всего 4 месяцаФото: LIZAVETA / Telegram
    ПоделитьсяПоделиться
    Сэму уже <nobr class="_">7,5 года</nobr>
    Сэму уже 7,5 годаФото: Марина Незванова / Telegram
    ПоделитьсяПоделиться

    Сэм любит точить коготки.

    — Он умничка, всё делает в лоток, когти точит только об когтеточку, которую меняем раз в 3 месяца. Дерет сильно. Характер нормальный, но если не хочет, чтоб его гладили, сразу кусается и царапает, а так очень хороший, — отметила хозяйка кота Марина (и мы ей полностью верим).

    Масеньке был всего месяц, когда его взяли в семью. Сейчас коту уже <nobr class="_">8 лет</nobr>
    Масеньке был всего месяц, когда его взяли в семью. Сейчас коту уже 8 летФото: Ольга П / Telegram
    ПоделитьсяПоделиться
    На фото Кнопке <nobr class="_">2 месяца</nobr> и <nobr class="_">5 лет</nobr>
    На фото Кнопке 2 месяца и 5 летФото: Ирина / Telegram
    ПоделитьсяПоделиться

    Кошечку Кнопку нашли в Рождественский сочельник за мусорным баком — она очень громко кричала, и Ирина не смогла пройти мимо.

    — Кнопка оказалась очень ласковым, послушным пушистиком, сразу же пошла в лоток. Со здоровьем немного были проблемы. Решили — вылечим и будем искать добрые руки. Супруг в то время был на службе, я его знакомила с новым жителем через фото- и видеоотчеты. Когда пришло время отдавать, нашлись новые хозяева, муж сказал: «Нет! Она будет жить у нас», — вспоминает Ирина.

    Кнопа быстро нашла общий язык с мужчиной и сейчас счастливо живет в семье.

    — Муж стал ее самым любимым человеком. Она выбрала его. Когда он дома, она не отходит от него, а как она его встречает! Она бегает за ним по пятам. Ластится, что-то там мурчит, как будто высказывает ему, что очень недовольна, что он уходит, — объяснила сибирячка.

    Лавруша вырос и стал очень пушистым
    Лавруша вырос и стал очень пушистымФото: Елена Васильева / Telegram
    ПоделитьсяПоделиться

    Лавруше уже 3,5 года.

    — Хулиганит рано утром и поздно вечером. Днем набирается сил, — отметила читательница НГС Елена.

    Малой был спасен из подъезда
    Малой был спасен из подъездаФото: Оксана Жолатова / Telegram
    ПоделитьсяПоделиться

    Котика на фото выше зовут Малой. Сейчас ему 3,5 года.

    — Муж увидел объявление в интернете, что раздают котят, решили поехать на следующий день его забрать (был в коробочке в подъезде, недельки две всего от рождения). Это был как раз разгар коронавируса, апрель 2020 года, — объяснила владелица кота Оксана.

    Шаен — милаш
    Шаен — милашФото: Наталья Хорошкова
    ПоделитьсяПоделиться
    Босс сразу показал, кто здесь главный
    Босс сразу показал, кто здесь главныйФото: Гуля / Telegram
    ПоделитьсяПоделиться

    Боссу 7 лет и он очень серьезный.

    — Но без меня не может вообще, только возле меня находится. Характер у него своенравный, полюбить не дает себя никому, — отметила читательница НГС.

    Сашка крушит квартиру, но ей всё прощают
    Сашка крушит квартиру, но ей всё прощаютФото: Оля / Telegram
    ПоделитьсяПоделиться

    Мама Сашки не могла разродиться, поэтому делали кесарево. Из помета выжила только она. Первое время котенка кормили по часам из пипетки, делали клизмы. И как после такого расстанешься?

    — Хулиганит — не то слово, кошка — вандал, мать и близко такая в детстве не была. Всё пробует на зуб — вся мебель погрызена, даже ручка двери на балкон. Лазит по шторам, по стенам, дома оторваны обои клоками, перегрызает провода. Неуправляемая, критику не воспринимает. Но всё ей прощаю, потому что она очень ласковая и тактильная. Убедилась, что воспитание не всегда играет решающую роль, мать ее росла с таким же подходом, но очень аккуратная, никогда ничего не портила, понимает «нельзя». Сашка не такая, она оторва. Думаю, это всё ее неуемная жажда жизни. Кстати, назвали в честь доктора, которая ее реанимировала, — объяснила читательница НГС Ольга.

    Красавица Принцесса. На фото справа ей всего <nobr class="_">3 месяца</nobr>, слева — <nobr class="_">5 лет</nobr>
    Красавица Принцесса. На фото справа ей всего 3 месяца, слева — 5 летФото: Ольга Калинина / Telegram
    ПоделитьсяПоделиться
    Персику три года, и у него, к сожалению, были проблемы со здоровьем
    Персику три года, и у него, к сожалению, были проблемы со здоровьемФото: Вера Икс / Telegram
    ПоделитьсяПоделиться

    Персику сейчас 3 года, и его месяц лечили от мочекаменной болезни, но сейчас кот здоров.

    — Он ездовой кот, ездим к бабушке в гости за 400 километров, за грибами в лес с ним. Только увидит сумки или ведра — сам прыгает в машину. Характер под настроение: то на руки прыгнет, то ноги грызет, — объяснила читательница НГС Вера.

    Кокос — <nobr class="_">1,5 месяца</nobr> и <nobr class="_">4 года</nobr>
    Кокос — 1,5 месяца и 4 годаФото: Евгения Акишева / Telegram
    ПоделитьсяПоделиться
    Дениска счастлив и доволен
    Дениска счастлив и доволенФото: Татьяна / Telegram
    ПоделитьсяПоделиться

    Этапы большого пути Дениски так описала его хозяйка Татьяна: от дворняжки с дефицитом веса до всеми любимого красавчика, от 2 месяцев до 3 лет.

    Маленькая булочка стала большой
    Маленькая булочка стала большойФото: Мария / Telegram
    ПоделитьсяПоделиться
    Разница между фото — <nobr class="_">5 лет</nobr>
    Разница между фото — 5 летФото: Андрей Побожий / Telegram
    ПоделитьсяПоделиться

    Жужику 5 апреля было 5 лет.

    — Большой чистоплюй, не допускает мусора в квартире и особенно в своем лотке. Но при этом терроризирует всех моих друзей из-за своей ревности. И при этом практически с самого утра не слезает с моих колен, — отметил читатель НГС Андрей. — Но если я наглаживаю его при посторонних, то он начинает недовольно гундеть и хлестать хвостом.

    С детства Жужик имеет целый балкон всевозможных игрушек для котов, питается только премиум-кормами.

    — Характер у него такой, что с детства царапины — его постоянные попутчики. Очень активный, прыгает до полутора метров в высоту. Любит высоту и на ней ведет себя как рысь, постоянно охотясь на головы, либо охотится из-под кровати на ноги. Очень его люблю, хоть и весь в царапинах и одежда в шерсти, — объяснил сибиряк.

    Стасик был найден в подвале в Коченево. Сейчас ему уже <nobr class="_">10 лет</nobr>
    Стасик был найден в подвале в Коченево. Сейчас ему уже 10 летФото: Inna Polyanskaya / Telegram
    ПоделитьсяПоделиться
    На фото слева Персику всего <nobr class="_">1,5 месяца</nobr>. Справа — уже <nobr class="_">7 лет</nobr>
    На фото слева Персику всего 1,5 месяца. Справа — уже 7 летФото: Anna Bezuglova / Telegram
    ПоделитьсяПоделиться

    Персику 7 лет и он совсем не хулиганит. Очень добрый и ласковый.

    — Характер как у собаки — везде со мной. Любит обнимашки и часто встает на задние лапы, чтобы взяла на ручки. Я его взяла взамен прошлому коту-подобрашке, который тоже был рыжий, и тоже нашла на улице. Боялась, что характер будет не тот, но ошиблась, слава богу, — рассказала сибирячка Анна.

    Рысе три недели и <nobr class="_">13 лет</nobr>. Ее нашли на улице
    Рысе три недели и 13 лет. Ее нашли на улицеФото: Ирина Дорофеева / Telegram
    ПоделитьсяПоделиться
    Милу хоть и нашли на свалке, но кошечка очень красивая
    Милу хоть и нашли на свалке, но кошечка очень красиваяФото: Гузель / Telegram
    ПоделитьсяПоделиться

    Кошечка Мила — милейшее создание.

    — Она не хулиганит, но активно играет и всегда была такая! Очень нежная, мурчащая, обожает сыр и очень контактная, спим в обнимку! — хвастается читательница НГС Гузель.

    Маркиз счастлив и доволен жизнью
    Маркиз счастлив и доволен жизньюФото: Татьяна Старовойтова / Telegram
    ПоделитьсяПоделиться
    Какие выразительные глаза!
    Какие выразительные глаза!Фото: Людмила / Telegram
    ПоделитьсяПоделиться

    Ранее мы попросили наших читателей поделиться фотографиями и рассказами об их величественных питомцах — породистых мейн-кунах.

    Смотрим, кто вырастет из такого крохотного комочка
    Смотрим, кто вырастет из такого крохотного комочкаФото: Оля / Telegram
    Это Миша и он хитрец!
    Это Миша и он хитрец!Фото: Ворошилова Валентина / Telegram
    А это уже Мартын. Понятно, почему у Миши с ним бывают проблемы
    А это уже Мартын. Понятно, почему у Миши с ним бывают проблемыФото: Ворошилова Валентина / Telegram
    Паштет вырос и немного обнаглел
    Паштет вырос и немного обнаглелФото: Милана / Telegram
    Это Пантера. На фото слева ей <nobr class="_">2 месяца</nobr>, а сейчас уже <nobr class="_">9 месяцев</nobr>
    Это Пантера. На фото слева ей 2 месяца, а сейчас уже 9 месяцевФото: Elena Hagel / Telegram
    Ириска научилась наслаждаться жизнью
    Ириска научилась наслаждаться жизньюФото: Екатерина / Telegram
    Вы только посмотрите, как изменился взгляд у этого котика!
    Вы только посмотрите, как изменился взгляд у этого котика!Фото: Вишня / Telegram
    Чуче было около месяца, когда ее взяли с улицы
    Чуче было около месяца, когда ее взяли с улицыФото: Наталья Pin
    Кошку зовут Лиза. Слева на фото ей две недели, а справа — уже <nobr class="_">1,5 года</nobr>
    Кошку зовут Лиза. Слева на фото ей две недели, а справа — уже 1,5 годаФото: Ольга / Telegram
    Абиссинскому коту Мэлсу сейчас <nobr class="_">2,5 года</nobr>. Посмотрите, как он вырос!
    Абиссинскому коту Мэлсу сейчас 2,5 года. Посмотрите, как он вырос!Фото: Олеся / Telegram
    Финик прекрасен и знает это. Разница между фотографиями всего <nobr class="_">4 месяца</nobr>
    Финик прекрасен и знает это. Разница между фотографиями всего 4 месяцаФото: LIZAVETA / Telegram
    Сэму уже <nobr class="_">7,5 года</nobr>
    Сэму уже 7,5 годаФото: Марина Незванова / Telegram
    Масеньке был всего месяц, когда его взяли в семью. Сейчас коту уже <nobr class="_">8 лет</nobr>
    Масеньке был всего месяц, когда его взяли в семью. Сейчас коту уже 8 летФото: Ольга П / Telegram
    На фото Кнопке <nobr class="_">2 месяца</nobr> и <nobr class="_">5 лет</nobr>
    На фото Кнопке 2 месяца и 5 летФото: Ирина / Telegram
    Лавруша вырос и стал очень пушистым
    Лавруша вырос и стал очень пушистымФото: Елена Васильева / Telegram
    Малой был спасен из подъезда
    Малой был спасен из подъездаФото: Оксана Жолатова / Telegram
    Шаен — милаш
    Шаен — милашФото: Наталья Хорошкова
    Босс сразу показал, кто здесь главный
    Босс сразу показал, кто здесь главныйФото: Гуля / Telegram
    Сашка крушит квартиру, но ей всё прощают
    Сашка крушит квартиру, но ей всё прощаютФото: Оля / Telegram
    Красавица Принцесса. На фото справа ей всего <nobr class="_">3 месяца</nobr>, слева — <nobr class="_">5 лет</nobr>
    Красавица Принцесса. На фото справа ей всего 3 месяца, слева — 5 летФото: Ольга Калинина / Telegram
    Персику три года, и у него, к сожалению, были проблемы со здоровьем
    Персику три года, и у него, к сожалению, были проблемы со здоровьемФото: Вера Икс / Telegram
    Кокос — <nobr class="_">1,5 месяца</nobr> и <nobr class="_">4 года</nobr>
    Кокос — 1,5 месяца и 4 годаФото: Евгения Акишева / Telegram
    Дениска счастлив и доволен
    Дениска счастлив и доволенФото: Татьяна / Telegram
    Маленькая булочка стала большой
    Маленькая булочка стала большойФото: Мария / Telegram
    Разница между фото — <nobr class="_">5 лет</nobr>
    Разница между фото — 5 летФото: Андрей Побожий / Telegram
    Стасик был найден в подвале в Коченево. Сейчас ему уже <nobr class="_">10 лет</nobr>
    Стасик был найден в подвале в Коченево. Сейчас ему уже 10 летФото: Inna Polyanskaya / Telegram
    На фото слева Персику всего <nobr class="_">1,5 месяца</nobr>. Справа — уже <nobr class="_">7 лет</nobr>
    На фото слева Персику всего 1,5 месяца. Справа — уже 7 летФото: Anna Bezuglova / Telegram
    Рысе три недели и <nobr class="_">13 лет</nobr>. Ее нашли на улице
    Рысе три недели и 13 лет. Ее нашли на улицеФото: Ирина Дорофеева / Telegram
    Милу хоть и нашли на свалке, но кошечка очень красивая
    Милу хоть и нашли на свалке, но кошечка очень красиваяФото: Гузель / Telegram
    Маркиз счастлив и доволен жизнью
    Маркиз счастлив и доволен жизньюФото: Татьяна Старовойтова / Telegram
    Какие выразительные глаза!
    Какие выразительные глаза!Фото: Людмила / Telegram

    По теме

    КотыКотятаЖивотныеДомашние животные
    ЛАЙК13
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close