Жена Ивана Янковского пожаловалась на врачей после того, как ее родственница пострадала в Кронштадте

Диана Пожарская, супруга актёра Ивана Янковского, в соцсетях пожаловалась на уральских врачей в связи с состоянием 46-летней родственницы, попавшей в больницу Первоуральска. Медики ответили, что женщина получила травму в Кронштадте. Об этом 2 мая пишет Е1.RU.



1 мая Пожарская написала в соцсетях, что ее близкий человек в больнице Первоуральска «буквально погибает» на руках родственников и «не получает должной медицинской помощи», её «просто отправляют домой». Вслед за ней призыв о помощи опубликовал Иван Янковский. Вскоре Через какое-то время Диана Пожарская удалила пост и сообщила, что для пациентки нашли место в 41-й больнице в Екатеринбурге.

