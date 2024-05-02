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    Жена Ивана Янковского пожаловалась на врачей после того, как ее родственница пострадала в Кронштадте

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    Диана Пожарская, супруга актёра Ивана Янковского, в соцсетях пожаловалась на уральских врачей в связи с состоянием 46-летней родственницы, попавшей в больницу Первоуральска. Медики ответили, что женщина получила травму в Кронштадте. Об этом 2 мая пишет Е1.RU.

    1 мая Пожарская написала в соцсетях, что ее близкий человек в больнице Первоуральска «буквально погибает» на руках родственников и «не получает должной медицинской помощи», её «просто отправляют домой». Вслед за ней призыв о помощи опубликовал Иван Янковский. Вскоре Через какое-то время Диана Пожарская удалила пост и сообщила, что для пациентки нашли место в 41-й больнице в Екатеринбурге.

    В минздраве Свердловской области изданию Е1.RU прокомментировали этот инцидент.

    «Пациентка 26 апреля травмировалась в Кронштадте Ленинградской области. Там же получила рекомендации по лечению и самостоятельно уехала к месту жительства в Первоуральск», — отметили в министерстве.

    1 мая, по данным медиков, она обратилась в приемный покой больницы Первоуральска. Там ей предложили госпитализацию, но уже после оформления медкарты она решила обратиться в другую медицинскую организацию. С жалобами в минздрав она не обращалась, претензий больнице не предъявляла.

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