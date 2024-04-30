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    Фонтаны и туалеты Петербурга поддержали субсидиями на 770 миллионов рублей с лишним

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    Петербургскому Водоканалу предоставят субсидии в размере 771,4 миллиона рублей на обслуживание фонтанов и общественных туалетов. Соответствующее постановление правительства о выделении средств из городского бюджета подписал губернатор. Об этом 30 апреля сообщила пресс-служба Смольного.


    Субсидии должны будут покрыть затраты предприятия на эксплуатацию 114 фонтанов и фонтанных комплексов — на эти цели предусмотрено 263,4 миллиона рублей. На общественные туалеты выделено 508 миллионов рублей.

    С 2022 года все городские общественные туалеты бесплатны для посетителей, их работу полностью обеспечивает бюджет Петербурга. Сейчас в ведении Водоканала их 252. Свободный вход в них, по замыслу городской администрации, должен способствовать комфорту и чистоте города.

    Ранее «Фонтанка» писала о том, что спрос на городские туалеты вырос в пять раз после того, как они стали бесплатными. При этом их количество не растет. Все старые городские фонтаны губернатор пообещал отреставрировать.

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    ВодоканалФонтаныТуалетыСубсидииПетербург
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