«Фамилию можете назвать»? Российские законодатели решили, кто в правительстве будет отвечать за семью

На данный момент неформально среди министерств считается, что вопросы семьи курирует Минтруд, в будущем за ведомством закрепят этот профиль. Об этом 26 апреля в ходе заседания Совета законодателей договорились главы Госдумы и Совета Федерации.

«Фамилию министра, который ответственен за эти вопросы, можете назвать?» — спросил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Такого министерства нет, чтобы в его положение была записана семейная политика. Но неформально мы считаем, что это Министерство труда и социальной защиты», — заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ответ.

