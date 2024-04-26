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    «Фамилию можете назвать»? Российские законодатели решили, кто в правительстве будет отвечать за семью

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    На данный момент неформально среди министерств считается, что вопросы семьи курирует Минтруд, в будущем за ведомством закрепят этот профиль. Об этом 26 апреля в ходе заседания Совета законодателей договорились главы Госдумы и Совета Федерации.

    «Фамилию министра, который ответственен за эти вопросы, можете назвать?» — спросил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    «Такого министерства нет, чтобы в его положение была записана семейная политика. Но неформально мы считаем, что это Министерство труда и социальной защиты», — заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ответ.

    «Когда у нас это все неформально, наверное, не самая лучшая ситуация... А вопрос демографии для нас судьбоносный», — уверен Володин.

    По словам Володина, в будущем эта сфера будет координироваться Минтрудом. «Иначе у нас получится так, что отвечают все, но ответственного не найти», — заявил Вячеслав Володин, подчеркнув, что министр труда Антон Котяков — «человек, который должен будет отвечать на вопросы, реагировать на проблемы».

    Ранее в ходе заседания Совета законодателей Валентина Матвиенко рассказала о том, что РФ способна переломить ситуацию с рождаемостью, чтобы в стране началась демографическая весна.

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