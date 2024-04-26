«Фамилию можете назвать»? Российские законодатели решили, кто в правительстве будет отвечать за семью

На данный момент неформально среди министерств считается, что вопросы семьи курирует Минтруд, в будущем за ведомством закрепят этот профиль. Об этом 26 апреля в ходе заседания Совета законодателей договорились главы Госдумы и Совета Федерации.
«Фамилию министра, который ответственен за эти вопросы, можете назвать?» — спросил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Такого министерства нет, чтобы в его положение была записана семейная политика. Но неформально мы считаем, что это Министерство труда и социальной защиты», — заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ответ.
«Когда у нас это все неформально, наверное, не самая лучшая ситуация... А вопрос демографии для нас судьбоносный», — уверен Володин.
По словам Володина, в будущем эта сфера будет координироваться Минтрудом. «Иначе у нас получится так, что отвечают все, но ответственного не найти», — заявил Вячеслав Володин, подчеркнув, что министр труда Антон Котяков — «человек, который должен будет отвечать на вопросы, реагировать на проблемы».
Ранее в ходе заседания Совета законодателей Валентина Матвиенко рассказала о том, что РФ способна переломить ситуацию с рождаемостью, чтобы в стране началась демографическая весна.