Матвиенко рассказала о грядущей демографической весне

Россия способна переломить ситуацию с рождаемостью, чтобы в стране началась демографическая весна. Об этом 26 апреля в ходе заседания Совета законодателей в Петербурге заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Убеждена, что в вопросах рождаемости мы тоже способны переломить ситуацию, сделать все, чтобы у нас началась демографическая весна», — рассказала Валентина Матвиенко. По ее словам, для этого есть как минимум два фактора: во-первых, к концу 2020-х во взрослую жизнь вступит многочисленное поколение, рожденное в 2000-х годах, во-вторых, свыше 70% граждан, по данным Росстата, хотят иметь двух и более детей.