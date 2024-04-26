Матвиенко рассказала о грядущей демографической весне

Россия способна переломить ситуацию с рождаемостью, чтобы в стране началась демографическая весна. Об этом 26 апреля в ходе заседания Совета законодателей в Петербурге заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Убеждена, что в вопросах рождаемости мы тоже способны переломить ситуацию, сделать все, чтобы у нас началась демографическая весна», — рассказала Валентина Матвиенко. По ее словам, для этого есть как минимум два фактора: во-первых, к концу 2020-х во взрослую жизнь вступит многочисленное поколение, рожденное в 2000-х годах, во-вторых, свыше 70% граждан, по данным Росстата, хотят иметь двух и более детей.
Политик уверена, что это желание рожать необходимо поддерживать, чтобы семьи чувствовали, что каждый новый ребенок — долгожданный не только для родителей, но и для страны.
Она также напомнила, что в вопросе создания семьи остается важной темой репродуктивное здоровье граждан. «Отношение к нему россиян, прежде всего мужчин, оставляет желать лучшего», — посетовала спикер Совфеда. По ее словам, на этом фоне растет число бесплодных пар, тема касается миллионов россиян.
Матвиенко рассказала, как накануне наткнулась на сюжет по телевидению, как в ЗАГСе Тосно при регистрации выдают молодой паре сертификат комплексного прохождения диспансеризации, куда входит в том числе оценка репродуктивного здоровья.
Ранее отец шестерых детей, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что для решения проблем с демографией необходимо сделать так, чтобы многодетность вошла в моду. По словам Пескова, власти работают над проблемами с демографией: индексируют маткапитал, принимают меры поддержки одиноких матерей и бедных семей.