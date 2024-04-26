«Коммерсантъ»: фигурант из дела замминистра обороны Иванова отказался от сделки со следствием

Обвиняемый в даче взятки Александр Фомин — третий фигурант дела заместителя главы Минобороны Тимура Иванова — отказался от сделки со следствием. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Задержка ареста, по данным «Ъ», связана с тем, что он думал над предложением о «деятельное сотрудничестве» в обмен на освобождение от уголовной ответственности. Издание пишет, что Фомин отказался — ему вечером 24 апреля предъявили обвинение, задержали, а затем арестовали до 23 июня.

