«Коммерсантъ»: фигурант из дела замминистра обороны Иванова отказался от сделки со следствием

Обвиняемый в даче взятки Александр Фомин — третий фигурант дела заместителя главы Минобороны Тимура Иванова — отказался от сделки со следствием. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Задержка ареста, по данным «Ъ», связана с тем, что он думал над предложением о «деятельное сотрудничестве» в обмен на освобождение от уголовной ответственности. Издание пишет, что Фомин отказался — ему вечером 24 апреля предъявили обвинение, задержали, а затем арестовали до 23 июня.
По версии следствия, крупные заказы от Минобороны фирме Александра Фомина удавалось получать якобы по протекции Тимура Иванова с 2018 года.
Ранее заместитель министра обороны Тимур Иванов был арестован и отправлен в СИЗО. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления.
Далее московский суд арестовал еще одного фигуранта этого дела — Сергея Бородина, которому, так же как и Иванову, предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Уточняется, что мужчины ранее дружили.
Следствие полагает, что Фомин оказал Иванову, Бородину и другим лицам услуги в виде освобождения от платы за ремонт или реконструкцию.