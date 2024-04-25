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    По делу бывшего замминистра обороны Иванова суд арестовал нового фигуранта

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    Суд арестовал еще одного фигуранта уголовного дела о получении взятки, возбужденного в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Мосгорсуд арестовал Александра Фомина, которого обвиняют в даче взятки, сообщает 25 апреля пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

    Суды общей юрисдикции города Москвы

    Следствие полагает, что Фомин оказал Тимуру Иванову, Бородину и другим лицам услуги в виде освобождения от оплаты за ремонт или реконструкцию.

    О задержании Тимура Иванова стало известно накануне. Заместителю министра предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). В среду его заключили под стражу.

    По версии следствия, Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления — получения в особо крупном размере взятки в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. Еще один арестованный фигурант — некий Сергей Бородин, который, по данным следствия, является другом Иванова.

    Сумма взятки, полученной в виде различных услуг замминистра обороны Тимуром Ивановым, может составить более 1 миллиарда рублей. В эту сумму входят различные материальные блага и услуги крупных подрядчиков

    Тимур Иванов получил пост заместителя министра обороны России в 2016 году. До этого он с 2013 года возглавлял подведомственный Минобороны «Оборонстрой». Предприятие занимается строительством жилья для военных, социально значимых и стратегических военных объектов.

    Он входил в рейтинг «Богатейшие силовики России — 2019», составленный изданием Forbes. Семейный доход Тимура Иванова оценили в 136,7 миллиона рублей. Издание указывает, что его бывшая жена — известная светская львица и предпринимательница Светлана Захарова.

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