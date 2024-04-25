По делу бывшего замминистра обороны Иванова суд арестовал нового фигуранта

Суд арестовал еще одного фигуранта уголовного дела о получении взятки, возбужденного в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Мосгорсуд арестовал Александра Фомина, которого обвиняют в даче взятки, сообщает 25 апреля пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Следствие полагает, что Фомин оказал Тимуру Иванову, Бородину и другим лицам услуги в виде освобождения от оплаты за ремонт или реконструкцию.



О задержании Тимура Иванова стало известно накануне. Заместителю министра предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). В среду его заключили под стражу.

