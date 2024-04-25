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    «Это нонсенс». В Вильнюсе прокомментировали слова главы КГБ Белоруссии об атаке БПЛА с территории Литвы

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    Заявление о подготовке и осуществлении Литвой атаки беспилотниками по территории Белоруссии является на 100% дезинформацией. Об этом 25 апреля сообщил Литовскому радио и телевидению представитель отдела стратегической коммуникации ВС Литвы майор Гинтаутас Цюнис.

    «Это нонсенс, другого слова я не могу подобрать», — сказал Цюнис, комментируя недавнее заявление главы КГБ Белоруссии Ивана Тертеля на Всебелорусском народном собрании.

    «Комитетом госбезопасности при взаимодействии с коллегами из других силовых структур в последнее время проведен ряд острых, чекистских мероприятий, который позволил предотвратить нанесение ударов боевыми дронами с территории Литвы по объектам в Минске и в его пригородах», — доложил Тертель и добавил, что оппозиция планирует кибератаки на БелАЭС, критическую инфраструктуру, провоцирование катастроф на производствах и ж/д.

    Схожее заявление сделал и президент Белоруссии: по его словам, оппозиция, которая находится за границей, хочет захватить Кобринский район и ввести туда войска НАТО.

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