«Это нонсенс». В Вильнюсе прокомментировали слова главы КГБ Белоруссии об атаке БПЛА с территории Литвы

Заявление о подготовке и осуществлении Литвой атаки беспилотниками по территории Белоруссии является на 100% дезинформацией. Об этом 25 апреля сообщил Литовскому радио и телевидению представитель отдела стратегической коммуникации ВС Литвы майор Гинтаутас Цюнис.

«Это нонсенс, другого слова я не могу подобрать», — сказал Цюнис, комментируя недавнее заявление главы КГБ Белоруссии Ивана Тертеля на Всебелорусском народном собрании.



«Комитетом госбезопасности при взаимодействии с коллегами из других силовых структур в последнее время проведен ряд острых, чекистских мероприятий, который позволил предотвратить нанесение ударов боевыми дронами с территории Литвы по объектам в Минске и в его пригородах», — доложил Тертель и добавил, что оппозиция планирует кибератаки на БелАЭС, критическую инфраструктуру, провоцирование катастроф на производствах и ж/д.