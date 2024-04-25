Лукашенко: оппозиция планирует захватить Кобринский район и ввести туда войска

Белорусская оппозиция, которая находится за границей, хочет захватить Кобринский район и ввести туда войска НАТО. Об этом 25 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Белоруссии Александра Лукашенко.



« <...> не знаю, почему выбрали Кобринский район <...> Захватить, объявить власть, обратиться в НАТО, ввести войска», — сказал Лукашенко во время выступления на Всебелорусском народном собрании.



Ранее Александр Лукашенко сказал, что уйдет на покой, когда ему об этом скажет народ, а рядом будет человек, который не предаст.



Также президент Белоруссии уточнил, что хочет, чтобы его политический финиш оказался достойным, а власти страны не угробили то, что создавали.

