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    «Контракты будут исполняться»: Песков рассказал о проектах, которые курировал арестованный замминистра обороны Иванов

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    Строительные контракты, которые уже курировал арестованный замминистра обороны Тимур Иванов, будут продолжены. Об этом 25 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

    «Работы, естественно, выполняются, те контракты, которые начаты, они будут продолжаться», — сказал Песков.

    По поводу задержек, которые могут возникнуть во время строительных работ, пресс-секретарь президента не смог ничего сообщить, так как «не обладает информацией».

    Ранее Тимур Иванов был арестован и отправлен в СИЗО. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления.

    Далее московский суд арестовал еще одного фигуранта этого дела — Сергея Бородина, которому, так же как и Иванову, предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Уточняется, что мужчины ранее дружили.

    Также арестован Александр Фомин, его обвиняют в даче взятки. Следствие полагает, что Фомин оказал Иванову, Бородину и другим лицам услуги в виде освобождения от оплаты за ремонт или реконструкцию.

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