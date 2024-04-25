«Контракты будут исполняться»: Песков рассказал о проектах, которые курировал арестованный замминистра обороны Иванов

Строительные контракты, которые уже курировал арестованный замминистра обороны Тимур Иванов, будут продолжены. Об этом 25 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.



«Работы, естественно, выполняются, те контракты, которые начаты, они будут продолжаться», — сказал Песков.



По поводу задержек, которые могут возникнуть во время строительных работ, пресс-секретарь президента не смог ничего сообщить, так как «не обладает информацией».



Ранее Тимур Иванов был арестован и отправлен в СИЗО. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления.



Далее московский суд арестовал еще одного фигуранта этого дела — Сергея Бородина, которому, так же как и Иванову, предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Уточняется, что мужчины ранее дружили.



Также арестован Александр Фомин, его обвиняют в даче взятки. Следствие полагает, что Фомин оказал Иванову, Бородину и другим лицам услуги в виде освобождения от оплаты за ремонт или реконструкцию.

