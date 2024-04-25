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    Министр финансов РФ анонсировал скорую «донастройку» налоговой системы

    1998
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    Министр финансов РФ Антон Силуанов 25 апреля заявил, что изменения в налоговой системе планируется обсудить в середине мая с бизнесом и внести в Государственную думу в течение весенней сессии.

    «Необходимость налоговой донастройки в России назрела», — сказал глава Минфина, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (цитата по РИА Новости).

    Ранее Владимир Путин утверждал, что «власти РФ будут аккуратно подходить к изменениям в налоговой системе страны», переходя к «более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы».

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    Министр финансов РФАнтон СилуановНалоги
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