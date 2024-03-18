Путин о налоговой системе: она должна быть стабильной как минимум на протяжении шести лет

Власти РФ будут аккуратно подходить к изменениям в налоговой системе страны, заявил 18 марта лидирующий на выборах президента РФ и действующий глава государства Владимир Путин. Об этом он рассказал на встрече с другими кандидатами в президенты.



«Нам нужно создать такую систему, которую бы мы не меняли, она должна быть стабильной как минимум на протяжении шести лет. <...> Это будет одной из таких серьезных дискуссий в парламенте, а правительство будет предлагать свои решения», — сказал Путин.

Напомним, 29 февраля в ходе послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил продумать подходы к модернизации фискальной системы в России. Речь идет о переходе к «более справедливому распределению налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы».