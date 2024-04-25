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    «Да ты перебуханный!» Супруги наткнулись на нетрезвого медика, который собирался сделать МРТ их 10-летнему ребенку

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    В больнице Каменска-Уральского родители стали свидетелями того, как пьяный медбрат-рентгенолог лежал на полу — в это время им нужно было сделать МРТ головного мозга десятилетнему ребенку, сообщает E1.RU. В пресс-службе медучреждения сообщили, что на данный момент проводится служебное расследование, рассматривается в том числе вопрос об увольнении.

    e1.ru

    Инцидент произошел в ночь на 24 апреля, когда родители привезли своего ребенка в больницу, но вместо настроенного на работу врача обнаружили пьяного медбрата.

    «Когда ты его будешь делать? Когда проспишься? Да ты не бухой, ты перебуханный», — кричала женщина за кадром. По ее словам, они приехали сделать МРТ в три часа ночи, поскольку у ребенка разболелась голова. Супруги не рискнули доверить ребенка пьяному медику, тогда, как пишет E1, родители попытались найти главного врача, которого ночью на месте не оказалось. На помощь пришел другой медик, в трезвости которого пара тоже усомнилась.

    «Вы серьезно? Так вы вместе пировали или что? Вы что думаете, люди не болеют по ночам?» — возмутилась женщина.

    Вторым медиком оказался рентгенолог Павел Даниленко, который рассказал журналистам, что услышал шум в коридоре, вышел посмотреть, в чем дело, и тут на него начали орать матом. Мужчина утверждает, что в ту ночь был трезв. По словам Даниленко, медбрат, который попал на видео, хороший сотрудник, вечером у него поднялась температура.

    В пресс-службе больницы Каменска-Уральского сообщили, что уже начали служебное расследование и сейчас решается вопрос об увольнении обоих сотрудников. Как пишет РИА Новости, медпомощь ребенку все же была оказана, но другим специалистом, претензий к лечебному учреждению у авторов видео нет. По информации издания, медбрат уже написал заявление на увольнение.

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