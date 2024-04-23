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    Трамвай столкнулся с грузовиком

    Муж Блиновской обратился за помощью к Бастрыкину. Его якобы гонят из зоны СВО

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    9 комментариев

    Супруг блогера Елены Блиновской Алексей обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой о помощи. Он попросил главу ведомства вмешаться в процесс расторжения его военного контракта. Об этом 23 апреля сообщает StarHit.

    По словам мужа «королевы марафонов», с ним хотят расторгнуть контракт о военной службе, однако сам он категорически против и считает процесс незаконным. «Хочу к вам обратиться, чтобы вы дали поручение руководителю Следственного комитета по городу Москве приостановить действия, направленные на расторжение моего контракта», — заявил Блиновский.

    Он также подчеркнул, что его навыки и умения важны для спасения жизни российских бойцов в зоне СВО. «К сожалению, не могу раскрывать все свои обязанности», — заключил он.

    В апреле 2023 года Елена Блиновская была задержана при попытке покинуть Россию. Блогер и ее супруг являются обвиняемыми по уголовному делу об отмывании денег и неуплате налогов. Алексея Блиновского следствие считает пособником.

    В конце марта Блиновские приступили к ознакомлению с материалами дела, которое насчитывает около 30 томов. Блогер находится под арестом в столичном СИЗО-6, куда она попала из-под домашнего ареста из-за новогодней вечеринки, на которой присутствовал свидетель по ее делу. В это же время стало известно, что Алексей Блиновский подписал контракт и отправится в зону СВО.

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    Комментарии 9

    сVоих не бросаем23 Апр 2024 в 13:13
    это будет шикарный марафон за сумашедшие деньги под названием "как сделать , чтобы МО РФ расторгнуло с тобой контракт"
    +0−0
    asgart23 Апр 2024 в 13:10
    объел весь тыл, такой вояка не нужен
    +0−0
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