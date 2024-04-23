Муж Блиновской обратился за помощью к Бастрыкину. Его якобы гонят из зоны СВО

Супруг блогера Елены Блиновской Алексей обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой о помощи. Он попросил главу ведомства вмешаться в процесс расторжения его военного контракта. Об этом 23 апреля сообщает StarHit.

По словам мужа «королевы марафонов», с ним хотят расторгнуть контракт о военной службе, однако сам он категорически против и считает процесс незаконным. «Хочу к вам обратиться, чтобы вы дали поручение руководителю Следственного комитета по городу Москве приостановить действия, направленные на расторжение моего контракта», — заявил Блиновский.