Муж Блиновской обратился за помощью к Бастрыкину. Его якобы гонят из зоны СВО

Супруг блогера Елены Блиновской Алексей обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой о помощи. Он попросил главу ведомства вмешаться в процесс расторжения его военного контракта. Об этом 23 апреля сообщает StarHit.
По словам мужа «королевы марафонов», с ним хотят расторгнуть контракт о военной службе, однако сам он категорически против и считает процесс незаконным. «Хочу к вам обратиться, чтобы вы дали поручение руководителю Следственного комитета по городу Москве приостановить действия, направленные на расторжение моего контракта», — заявил Блиновский.
Он также подчеркнул, что его навыки и умения важны для спасения жизни российских бойцов в зоне СВО. «К сожалению, не могу раскрывать все свои обязанности», — заключил он.
В апреле 2023 года Елена Блиновская была задержана при попытке покинуть Россию. Блогер и ее супруг являются обвиняемыми по уголовному делу об отмывании денег и неуплате налогов. Алексея Блиновского следствие считает пособником.
В конце марта Блиновские приступили к ознакомлению с материалами дела, которое насчитывает около 30 томов. Блогер находится под арестом в столичном СИЗО-6, куда она попала из-под домашнего ареста из-за новогодней вечеринки, на которой присутствовал свидетель по ее делу. В это же время стало известно, что Алексей Блиновский подписал контракт и отправится в зону СВО.