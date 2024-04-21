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    Бастрыкин потребовал доклад о результатах проверки по факту избиения школьницы в Петербурге

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    4 комментария

    Председатель СКР Александр Бастрыкин не остался в стороне и также обратил внимание на инцидент в одной из школ Приморского района Петербурга. Там, напомним, мальчики подрались с девочкой. Глава ведомства потребовал доклад о проверке по факту причинения телесных повреждений учащейся. Об этом сообщается в телеграм-канале СК России.

    Ранее в прокуратуру обратился омбудсмен по правам человека в Дагестане. Он заострил внимание на ксенофобных выражениях мальчика, который снимал избиение девочки.

    Широкое обсуждение подростковой драки в соцсетях началось после того, как Глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала ролик. Отмечается, что учительница находилась в классе во время конфликта. Сам инцидент произошел еще в феврале.

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    Комментарии 4

    28165137521 Апр 2024 в 17:18
    Позорники пацаны. Вдвоём напали на девчонку
    +0−0
    25267490121 Апр 2024 в 15:19
    Нашёл лупу.
    +1−0
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