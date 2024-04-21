Бастрыкин потребовал доклад о результатах проверки по факту избиения школьницы в Петербурге

Председатель СКР Александр Бастрыкин не остался в стороне и также обратил внимание на инцидент в одной из школ Приморского района Петербурга. Там, напомним, мальчики подрались с девочкой. Глава ведомства потребовал доклад о проверке по факту причинения телесных повреждений учащейся. Об этом сообщается в телеграм-канале СК России.



Ранее в прокуратуру обратился омбудсмен по правам человека в Дагестане. Он заострил внимание на ксенофобных выражениях мальчика, который снимал избиение девочки.



Широкое обсуждение подростковой драки в соцсетях началось после того, как Глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала ролик. Отмечается, что учительница находилась в классе во время конфликта. Сам инцидент произошел еще в феврале.

